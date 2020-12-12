Работники больничных аптек просят вывести их организации в отдельную категорию в системе МДЛП

Работники больничных аптек и медицинских организаций обратились (письмо есть в редакции «Новости GMP») к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, заместителю председателя Правительства Татьяне Голиковой, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой создать подразделения в ЦРПТ, которые бы занимались исключительно поддержкой больничных аптек и медицинских организаций без них, обязательно вовлекая их сотрудников в обсуждение нововведений и изучая их мнение ДО внесения изменений в систему МДЛП.

В обращении говорится, что в связи с введением системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) у специалистов больничных аптек (которых не приглашали на обсуждение проблем новой системы) наибольшее беспокойство вызывает требование отправлять уведомления о приемке и отпуске лекарственных препаратов, которые принимаются и отпускаются в больших количествах – например, инфузионные растворы для парентерального введения. Далее в тексте письма идёт подробное объяснение всего цикла:

Растворы натрия хлорида, калия хлорида глюкозы, и других препаратов объёмов 100, 250, 500, 1000 мл принимаются в медицинской организации за одну поставку десятками и сотнями тысяч флаконов по каждому наименованию и отпускаются в структурные подразделения сотнями флаконов. Так, например, в одно отделение крупных многопрофильных или специализированных больниц за одну процедуру отпуска отпускается до тысячи флаконов. С учетом того, что грузчиков в больничной аптеке нет, то сотрудники сами должны отсканировать каждый флакон из коробки с инфузионными растворами для парентерального введения и отгрузить в отделение больницы. Если предположить, что на сканирование и перемещение одного флакона требуется 10 секунд, нетрудно вычислить, что на отпуск из аптеки МО тысячи флаконов всего лишь в одно отделение, необходимо не менее 2,5 часов. Одна коробка с раствором натрия хлорида объемом 500 мл весит 5 килограммов, на 1000 мл – 10 килограммов, таким образом за одну поставку во время приемки необходимо перетаскать для сканирования десятки и сотни килограммов, а затем – во время выдачи в отделения также десятки и сотни килограммов. Отделений в больнице или иной медицинской организаций нередко больше чем одно, таким образом, работникам больничной аптеки только лишь на отпуск инфузионных растворов для парентерального введения необходимо от 3 до 7 часов, не считая времени на отпуск препаратов в других лекарственных формах, из других фармакологических групп или категорий, других групп товаров аптечного ассортимента.

Помимо отпуска и приемки многие работники аптек заняты сбором годовых заявок, планированием, определением потребности, подготовкой отчетов, участием в работе формулярного комитета, оформлением закупок (подготовкой технического описания, анализом фармацевтического рынка, расчетом начальных цен контракта, проверок спецификаций контрактов на поставку, заказом товара) фармацевтическим надзором в МО, изготовлением стерильных и нестерильных лекарственных форм и многим другими функциями.

Авторы письма подчеркнули, что на предыдущие письма по этому же поводу, Минздрав и Росздравнадзор по существу вопроса не ответили.

На основании всех приведённых фактов, подписавшиеся специалисты, потребовали:

Вывести медицинские организации с аптеками – структурными подразделениями и без них (около 7% от всех аптечных организаций в РФ) в отдельную категорию в системе МДЛП для учета специфики обращения лекарственных средств именно в медицинских организациях, где техническая сторона процесса критически важна. Приравнять к выбытию лекарственных препаратов из системы передачу сведений о приемке лекарственных препаратов через уведомление после фактической приемки, так как нет никаких разумных причин осуществлять выбытие только после выдачи лекарственных препаратов из аптеки в отделения МО (ЛП поступает в МО и там же применяется, а конкретную маршрутизацию в каждое отделение и персонифицированный отпуск ЛП на пациента можно отследить с помощью специальных программ учета движения ЛП, имеющихся в каждой МО). Создать подразделения в ЦРПТ, которые занимаются исключительно технической и информационной поддержкой больничных аптек и медицинских организаций без них, обязательно вовлекая их сотрудников в обсуждение нововведений и изучая их мнение ДО внесения изменений и способствуя удобству и возможности реализации системы МДЛП, что должно стоять на особом контроле у профильных государственных ведомств. Проработать и ввести перечень лекарственных препаратов, таких как инфузионные растворы для парентерального введения, противомикробные препараты и другие, отпускаемые в больших количествах, порядок предоставления сведений о которых будет отличаться, для обеспечения бесперебойной лекарственной помощи и оказания плановой медицинской помощи в стационарах.

gmpnews