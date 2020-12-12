Генетические центры займутся разработкой вакцин и лекарств от COVID-19

В соответствии с поручением Президента президиумом Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий было одобрено внесение изменений в программы генетических центров в связи с необходимостью организации центрами разработки методов и средств диагностики COVID-19, создания вакцин для профилактики инфекции, а также лекарственных препаратов для её лечения.

Так, в программу Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины будет включена задача по разработке методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции, клеточных и животных моделей для тестирования вакцин и лекарственных препаратов. В настоящее время центром уже разработана, зарегистрирована и запущена в производство тест-система CoronaPass для выявления антител у переболевших COVID-19, а также создана новая линия трансгенных мышей для тестирования вакцин и лекарственных препаратов против коронавируса SARS-CoV-2. В рамках программы создания и развития данного центра до 2021 года будут разработаны средства диагностики COVID-19, созданы модели in vitro и in vivo для тестирования вакцин и лекарственных препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, а также проведён скрининг и дизайн соединений для её лечения и профилактики.

Программа ЦГИМУ по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости будет дополнена мероприятием по секвенированию полногеномных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории Российской Федерации. С участием центра совместно с Роспотребнадзором в стране разработана первая ПЦР-тест-система на COVID-19 для массовых анализов у населения. Разработан и внедрён в практику работы лабораторий культуральный препарат для выявления антител к COVID-19, а также прототипы генно-инженерных вакцин против данной инфекции. Создана и зарегистрирована вторая в России пептидная вакцина «ЭпиВакКорона». В рамках программы создания и развития центра будет продолжена работа по разработке гибридных средств диагностики новой коронавирусной инфекции, высокочувствительных экспресс-тестов для определения гуморального и клеточного иммунитета.

В программу Курчатовского геномного центра будет включена новая задача «Генетические технологии для медицины». Так, центром до конца 2021 года будет разработана система для быстрого обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 у пациентов на основе фермента с уникальными характеристиками, открытыми специалистами центра. Кроме того, будет разработан уникальный дрожжевой штамм-продуцент полипептидных вакцин, который позволит значительно повысить эффективность их производства, а также создана лабораторная модель для изучения механизмов развития болезней, вызванных вирусными инфекциями.

Реализация указанных мероприятий планируется без привлечения дополнительного бюджетного финансирования.

gmpnews