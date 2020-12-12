Российская вакцина от COVID-19 для животных будет готова к концу января 2021 года

«Далее потребуется время на регистрацию. К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово», – сообщил изданию «Ветеринария и жизнь» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Данкверт также рассказал, что в ведомство уже поступили неофициальные запросы из США, Евросоюза и Сингапура на приобретение этой вакцины.

Глава Россельхознадзора сообщил, что сейчас проходит третий этап испытаний вакцины для животных. Ветеринарный препарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). В настоящее время новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах.

Руководитель ведомства отметил, что Россельхознадзор регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных и от российских зверохозяйств, поскольку известно, что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга. По данным Россельхознадзора, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тысячи норок, 50,9 тысячи соболей и 6,9 тысячи хорьков.

Кроме того, по словам Сергея Данкверта, в приобретении другой российской разработки – тест-систем для диагностики возбудителя COVID-19 у животных – заинтересовалась Бразилия.

«К нам обратилось бразильское посольство, чтобы получить наши тест-системы», – сказал Сергей Данкверт.

Напомним, тест-системы для выявления нового коронавируса SARS-CoV-2 у животных были разработаны в апреле 2020 года в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Эти диагностические наборы были направлены в 23 региона России. Как отметил Глава Россельхознадзора, на них есть запрос от зоопарков, ветклиник и владельцев животных.

Позже ученые ВНИИЗЖ сообщили, что эти тест-системы можно использовать для выявления возбудителя COVID-19 на образцах внешней среды, то есть, например, на упаковках с продуктами и на различных поверхностях.

gmpnews