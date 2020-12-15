Путин не исключил смягчения требований для онлайн-продажи лекарств

Президент РФ обещал волонтерам, что поручит правительству рассмотреть возможность либерализации требований к аптекам, желающим заниматься онлайн-торговлей лекарствами.

Президент России Владимир Путин не исключил смягчения требований для онлайн-продажи лекарств, но это должно быть не в ущерб интересам потребителей. С просьбой разрешить онлайн-торговлю одиночным аптекам к президенту обратился секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов из Хабаровского края на онлайн-форуме «Единой России».

«Мы предлагаем упростить процедуру получения разрешения именно онлайн-торговли лекарств. Люди наши могли бы получить эту услугу, а волонтеры, которые занимаются доставкой лекарств, могли бы заниматься другими активными и полезными делами», – сказал он.

«Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имея в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией требований [для онлайн-продажи лекарств], – сказал глава государства (цитата по ТАСС). – Давайте вместе подумаем, я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств».

Чтобы получить право на онлайн-торговлю, аптечная организация должна представить документы, подтверждающие осуществление фармдеятельности (не менее 10 мест), иметь оборудованные помещения для хранения сформированных заказов, а также сайт и электронную систему платежей и (или) мобильных платежных терминалов в месте оказания услуги.

Глава Минцифры Максут Шадаев на онлайн-форуме предложил упростить требования к доставке лекарств маркетплейсами.

«С точки зрения доставки лекарств очень важно требования к операторам по доставке лекарств уменьшить. У нас есть ведущие крупные агрегаторы – «Яндекс», Mail.ru Group, Ozon, Wildberries, у которых огромные курьерские сети, полностью отлаженные технологии быстрой доставки товаров, продуктов питания, еды. Но, к сожалению, по текущим требованиям они не могу быть включены в процессы доставки лекарств», – сказал он.

По мнению главы Минцифры, эти компании технологически готовы к запуску доставки лекарств и могут нести ответственность.

«Если у них будут подписаны соглашения с аптечными сетями, то это позволит безопасно, быстро и качественно организовать доставку лекарств, используя все возможности этих сетей», – добавил министр (цитата по ТАСС).

В начале декабря «Яндекс.Лавка» и «Сберлогистика» открыли первые стационарные аптеки. В пресс-службе «Яндекс.Лавки» сообщили «ФВ», что организация действительно заинтересована в развитии направления быстрой доставки безрецептурных лекарств, но не планирует создание отдельного сервиса для этого.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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