Антитела от коронавируса могут повреждать органы и ткани организма

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что антитела у пациентов с COVID-19 могут атаковать ткани и органы человека. Это приводит к так называемому «длительному COVID», когда переболевший инфекцией человек продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

Ученые из Йельского университета обнаружили, что аутоантитела в крови человека с COVID-19 могут атаковать «дружественные» клетки, сообщает The Guardian. Специалисты сравнили иммунные реакции у инфицированных и здоровых людей и обнаружили у первых множество аберрантных антител, которые блокировали противовирусную защиту организма, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали мозг, кровеносные сосуды, печень, а также соединительную ткань и желудочно-кишечный тракт.

Дальнейшие тесты показали, что, чем больше «аутоантител» было в крови у пациентов, тем серьезнее были повреждения органов. Сообщается, что у людей с COVID-19 было выявлено больше таких антител, чем у тех, кто болел волчанкой, при которой также вырабатываются агрессивные антитела.

«У пациентов с COVID-19 вырабатываются аутоантитела, которые фактически предотвращают иммунный ответ против вируса», – рассказал иммунобиолог из Йельского университета и один из авторов исследования Аарон Ринг. По его словам, неблагоприятные эффекты могут сохраняться после того, как инфекция исчезнет.

«Мы определенно считаем, что эти аутоантитела вредны для пациентов с COVID-19, – отметил Ринг. – Поскольку антитела могут сохраняться в течение длительного времени, вполне вероятно, что они могут способствовать развитию заболеваний, связанных с «длительным COVID».

У пациентов с коронавирусом, принимавших участие в исследовании, наблюдалось «резкое увеличение реактивности аутоантител» по сравнению со здоровыми людьми, у которых вируса не было. В то время как определенные аутоантитела у некоторых пациентов присутствовали до заражения COVID-19, другие появились и усилились по мере прогрессирования болезни.

Более 5% госпитализированных пациентов имели аутоантитела, которые ослабляли защиту иммунной защиты, управляемую белками-интерферонами. Иммунная система этих пациентов не могла контролировать количество вируса в организме, и у них развивались более серьезные заболевания. В двух особенно тяжелых случаях у пациентов были выявлены аутоантитела, нацеленные на В-лимфоциты, клеточные фабрики, производящие антитела для борьбы с вирусом. У одного пациента были обнаружены аутоантитела, которые уничтожали защитные Т-лимфоциты.

Исследователи обследовали 194 пациентов и работников больниц, переносивших COVID-19 различной степени тяжести, на наличие аутоантител, нацеленных на почти 3 тыс. белков. Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела имеют неправильную форму и ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках организма человека. Научная работа пока что не была рецензирована и опубликована.

В октябре стало известно, что в Британии протестируют вакцины от COVID-19 на способность активировать Т-лимфоциты. Испытания планировалось проводить совместно с компанией Oxford Immunotec.

Николай Соколов

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