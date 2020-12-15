«Генериум» выведет на рынок новую тест-систему для выявления коронавируса

XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, организаторами которой выступили Минздрав России и Росздравнадзор, состоялась 7–8 декабря.

В первый день конференции была проведена сессия «Национальная стратегия обеспечения безопасности в здравоохранении», в рамках которой обсуждались вопросы совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, соблюдения прав граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также лекарственный суверенитет страны и новейшие российские разработки в области диагностики и лечения вирусных заболеваний.

Эксперты сошлись во мнении, что качество лекарственных препаратов – неотъемлемая часть процесса оказания медицинской помощи, однако для обеспечения суверенитета страны также важно умение быстро адаптироваться к новым реалиям, обеспечивая нужды страны в условиях крайней необходимости. Примером такой необходимости стала пандемия новой коронавирусной инфекции, в результате которой каждая страна была вынуждена работать исключительно на благо своих граждан.

«Росздравнадзор продемонстрировал максимальную концентрацию на выполнение задач борьбы с COVID-19, – отметил в ходе сессии генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. – При этом качество экспертизы оставалось на высоком уровне. Мы уверенно об этом заявляем, поскольку в самый разгар эпидемии первыми в стране зарегистрировали амплификационный тест, определяющий наличие вируса COVID-19 в организме человека».

Благодаря возросшей за последние годы экспертизе в области разработки современных биотехнологических лекарственных препаратов и средств диагностики Россия оказалась готова наладить необходимое производство в критически важный момент, добавил он.

«Понимая дефицит в сотрудниках и лабораторных мощностях, мы запустили производство нового теста, – рассказал Дмитрий Кудлай. – Затем, для оценки гуморального иммунитета была выпущена линейка ИФА-тестов «Антигма» с оригинальными скрининговыми характеристиками. Сегодня, понимая механизмы действия коронавирусной инфекции, мы готовы к выпуску нового набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 – «Магнитест». За счет сорбции на магнитных частицах достигается низкая чувствительность теста к примесям, что приводит к снижению количества ложноположительных образцов».

Ожидается, что новый тест будет доступен российской системе здравоохранения в ближайшее время.

В работе конференции приняли участие эксперты из 8 стран (Франция, Германия, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина); представители 81 субъекта Российской Федерации из 126 городов; 78 территориальных органов Росздравнадзора и 86 территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Докладчиками и модераторами выступили представители Минздрава России, Федеральной службы в сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ведущие эксперты в области качества, руководители медицинских и фармацевтических организаций, представители научных, профессиональных и общественных объединений.

Источник: АО «Генериум»

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