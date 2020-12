Ремдесивир доказал эффективность в лечении одного пациента от COVID-19

Кембриджский университет провел испытание ремдесивира на одном участнике с COVID-19, имеющем редкое иммунодефицитное нарушение. Согласно опубликованным результатам, после приема двух курсов препарата пациент смог полностью избавиться от заболевания. Ранее данные исследования ВОЗ показали, что лекарственное средство бесполезно против коронавируса.

Исследование с участием одного пациента, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что противовирусный препарат фармацевтической компании Gilead ремдесивир имеет высокую эффективность в борьбе с COVID-19. Опубликованные данные вызвали вопросы касательно предыдущих испытаний лекарственного средства, которые демонстрировали полную неспособность медикамента снижать смертность среди людей с тяжелой формой COVID-19. Об этом пишет агентство Reuters.

Опубликованное в журнале Nature Communications исследование описывает, как пациент с COVID-19 в возрасте 31 года получал ремдесивир, в результате чего его состояние постепенно улучшалось, и в конечном итоге коронавирус полностью исчез из его организма. Мужчина, участвовавший в исследовании, также болен агаммаглобулинемией, сцепленной с Х-хромосомой, – это редкое иммунодефицитное нарушение, из-за которого организм теряет способность вырабатывать антитела для борьбы с инфекциями.

«Существенное изменение состояния здоровья в ответ на препарат (при неоднократном повторе) указывает на высокую эффективность этого средства лечения, по крайней мере для некоторых пациентов», – отметил исследователь Николас Мэтисон, возглавлявший испытание ремдесивира в Институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Кембриджского университета.

В течение более чем 30 дней участнику испытания прописывали сначала гидроксихлорохин и азитромицин, которые оказали незначительный эффект на его здоровье, а затем ему были назначен десятидневный курс лечения ремдесивиром. После первого курса приема препарата концентрация вируса в крови пациента снизилась, а многие симптомы заболевания исчезли. Через неделю после выписки прежний уровень вируса в его крови и симптомы заболевания возвратились, вследствие чего ему пришлось пройти второй курс лечения ремдесивиром, который оказал еще больший терапевтический эффект. Вскоре мужчина сдал отрицательный тест на COVID-19.

Исследователи предположили, что действие ремдесивира будет наиболее высоким при введении его в организм, прежде чем вирус спровоцирует чрезвычайно сильный иммунный ответ.

С самого начала пандемии коронавируса специалисты возлагают надежды на ремдесивир, который изначально являлся средством для лечения гепатита С и впоследствии тестировался во время эпидемии Эболы в 2013–2016 гг. Однако вокруг эффективности препарата в борьбе с COVID-19 разгорались серьезные дебаты с тех пор, как в октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала крупное исследование, в котором демонстрируется, что препарат не смог улучшить показатели выживаемости пациентов с COVID-19.

В редакционной статье крупного медицинского журнала The New England Journal of Medicine в начале этого месяца обозначались проблемы с проведением испытания ремдесивира, проводившегося под руководством ВОЗ, и говорилось, что полученные данные не опровергают другие исследования, указывающие на действенность этого медикамента.

Тем не менее ВОЗ рекомендовала отказаться от ремдесивира в качестве средства для лечения любой формы COVID-19. Но вопреки советам организации Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) все же выдало разрешение на экстренное применение ремдесивира в сочетании с барицитинибом.

Владимир Заболотских

pharmvestnik