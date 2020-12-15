Финальная эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%

Разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» заявили о том, что конечная эффективность препарата составляет 91,4%. Они также сообщили, что эффективность была подтверждена на всех контрольных точках исследования.

Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, конечная эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составляет 91,4%. Такой вывод был сделан на основании анализа данных в заключительной контрольной точке спустя 21 день с начала испытаний, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Оценка эффективности препарата осуществлялась на основании данных 22,7 тыс. пациентов, примерно треть из них получили плацебо, а остальные – вакцину. На 21 день испытаний в группе плацебо было выявлено 62 случая заболевания, а в группе вакцины – 16. В сообщении отмечено, что эффективность вакцины при тяжелых случаях заболевания COVID-19 составила 100%.

Разработчики препарата отмечают, что его высокая эффективность была подтверждена на всех трех контрольных точках клинических исследований, по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания. На первой контрольной точке расчетная эффективность вакцины составила 92%, а на второй контрольной – 91,4%.

Разработчики добавляют, что на 14 декабря в ходе клинических исследований в России было вакцинировано более 26 тыс. добровольцев. Клинические исследования также проводятся в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также вышли на II—III фазы в Индии.

В ходе исследований у пациентов не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части испытуемых наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины и гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль, говорят разработчики.

«Результаты, которые вакцина «Спутник V» демонстрирует на протяжении фазы III клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья. Это особенно важно в свете начала крупномасштабной вакцинации населения», — сообщил директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

На прошлой неделе британская компания AstraZeneca сообщила о том, что будет испытывать свою вакцину от COVID-19 в комбинации со «Спутником V». Александр Гинцбург заявил, что вакцина AstraZeneca недостаточно эффективна и исправить это можно как раз за счет второго компонента, который возьмут у российского препарата.

Николай Соколов

pharmvestnik