Анна Козловская назначена вице-президентом компании Stada по коммуникациям

Stada объявила о назначении Анны Козловской вице-президентом по коммуникациям компании.

Вице-президентом по коммуникациям в Stada в регионе Россия и СНГ назначена Анна Козловская, сообщила пресс-служба фармкомпании. Ранее она занимала пост старшего управляющего директора по связям с общественностью ПАО «Сбербанк», возглавляла департамент по связям с общественностью компании Coca-Cola в России, Украине и Беларуси, а также департамент маркетинга и коммуникаций компании Mastercard. Кроме того, развивала собственный консалтинговый бизнес и входит в наблюдательный совет WWF России (Всемирного фонда дикой природы).

«За последние несколько месяцев мы совершили серьезное движение в сторону усиления управленческой команды, и я уверен, что профессиональные и лидерские качества каждого члена команды, помноженные на нашу благородную миссию и ценности, сделают Stada безусловным лидером на рынке и в сердцах миллионов потребителей нашей продукции», – заявил исполнительный вице-президент Stada в регионе Россия и СНГ Штефан Эдер. Козловская сообщила, что намерена заняться усилением корпоративной репутации и доверия к продукции компании и всему коллективу Stada, АО «Нижфарм» и ООО «Хемофарм».

С 21 сентября на должность вице-президента по медицинской поддержке и развитию портфеля препаратов компании Stada в регионе России и СНГ назначен Андрей Кильдюшкин. C 1 сентября Алеш Рокавец назначен директором по техническим операциям в регионе Россия и СНГ. С 15 июля вице-президентом по безрецептурным препаратам стала Оксана Позднякова. В июне Дмитрий Белоусов занял должность директора по коммерческой эффективности в регионе Россия и СНГ.

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