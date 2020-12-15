Минздрав предложил продавать препараты для инкурабельных пациентов без доверенности

Минздрав планирует внести поправку в законодательство, в соответствии с которой получить рецепт на наркотические и психотропные лекарства для инкурабельных больных можно будет без предоставления доверенности.

Минздрав России разработал поправки в некоторые свои приказы, касающиеся назначения и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения. Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Документ направлен на усовершенствование процедуры получения рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты для инкурабельных больных на завершающем этапе жизни.

Проектом приказа вносятся изменения в правила отпуска и назначения лекарств, в том числе иммунобиологических препаратов. Предлагается исключить из этих требований обязательное представление доверенным лицом пациента доверенности на получение рецепта ‎и отпуск наркотического и (или) психотропного лекарственного препарата в связи с невозможностью ее оформления инкурабельными больными на завершающем этапе жизни.

«Представление доверенности не требуется в случае получения рецепта ‎на лекарственный препарат для инкурабельного больного на завершающем этапе его жизни лицом, осуществляющим уход за таким инкурабельным больным», – указано в проекте приказа.

Также по результатам правоприменительной практики в проект приказа включена норма, корректирующая сроки нахождения рецептов на отсроченном обслуживании – не более 90 дней.

Внести соответствующие поправки в законодательство Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова в начале августа.

Елена Сидорова

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