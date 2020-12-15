Аптеки предложили ввести квоты на поставки самых востребованных лекарств в каждый регион

Альянс фармацевтических ассоциаций сообщил о критическом положении аптечного сегмента в отдаленных регионах России. Аптеки заявили, что принятые правительством точечные меры по упрощению работы аптек в системе маркировки не решили проблему доступности лекарств. Альянс предложил ввести квоты на поставки наиболее востребованных лекарств в каждый субъект России.

Крупнейшие региональных аптечные ассоциации, входящие в Альянс фармацевтических ассоциаций (АФА), направили письмо на имя председателя Совета Федераций РФ Валентины Матвиенко. Представители аптечных организаций указывают, что не смогут самостоятельно устранить дефицит лекарств, возникший на фоне внедрения системы маркировки. Копия документа имеется в распоряжении «ФВ».

Что не работает в регионах

Сложная ситуация сложилась во всех регионах России, особенно в Якутии, Хакассии, Приморском крае и других отдаленных регионах. Бизнес просит безотлагательно принять меры, которые они указали в своем письме.

Весь негатив, связанный с нехваткой лекарств, аптечные организации принимают на себя, сказано в письме АФА. Самостоятельно решить эту проблему они не могут, большой пласт проблем существует и у производителей, и у дистрибьюторского звена.

Производители испытывают сложности с нехваткой производственных мощностей из-за резкого спроса на противовирусные препараты. Дистрибьюторы пытаются решить проблемы, связанные с введением маркировки, за счет аптечных организаций.

«Дистрибьюторы стремятся в первую очередь обеспечить лекарственными препаратами из Перечня ЖНВЛП те регионы, где оптовые надбавки выше», – заявляют авторы письма.

Кроме того, региональные аптеки указывают, что многие дистрибьюторы в регионах в одностороннем порядке перешли на предоплату поставляемых в аптечные организации дефицитных товаров.

«Обращаем ваше внимание, что сама система маркировки лекарственных препаратов в том виде, в котором она сегодня используется фармацевтическим сообществом, полностью себя дискредитировала», – сказано в обращении АФА.

Из-за сбоев, некорректной работы системы, отсутствия телефонной и интернет-связи в регионах аптеки не могут контролировать адресность движения препаратов, оперативно планировать и управлять запасами и резервами препаратов, проверять легальность приобретаемого препарата конечным потребителем.

Предложения регионального бизнеса

По мнению АФА, для того чтобы аптеки могли бесперебойно обеспечивать пациентов лекарствами, необходимо:

Приостановить действие нормативных актов об обязательной маркировке до решения всех проблем и ввести официальный мораторий на применение штрафных санкций за отсутствие взаимодействия с системой МДЛП до 31 декабря 2021 года;

Ввести квоты на поставки наиболее востребованных лекарств в каждый субъект РФ по числу заболевших жителей и с учетом прогноза по заболеваемости в регионе;

Внедрить единую систему выписки электронных рецептов на базе федеральной программы (без регионального дробления);

Сократить число внеплановых проверок всеми государственными органами и общественными организациями на предмет рецептурного отпуска и на наличие лекарств и медизделий, находящихся в постоянном дефиците;

Провести полный анализ работы системы МДЛП и установить ответственность ЦРПТ за ненадлежащее качество ее работы.

Ранее ЦРПТ уже комментировал возможность установления ответственности за работоспособность системы МДЛП, на которой настаивает профильное сообщество.

«Оператор всегда действует в соответствии с законодательством и готов к исполнению любых требований, которые будут прописаны в нормативно-правовых актах. Ответственность участника гражданско-правовых отношений регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом ответственность перед производителями лекарственных препаратов дополнительно предусмотрена в договорах, заключаемых оператором и указанными производителями», – сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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