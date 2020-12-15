Правительство утвердило правила субсидирования разработки вакцины против COVID-19

Правительство утвердило правила предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, направленных на создание лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против COVID-19. Претенденты должны предоставить в ФМБА документы в течение пяти рабочих дней после вступления в силу этого постановления.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 2020 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, направленных на создание лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19», сообщается на портале publication.pravo.gov.ru

Размер субсидии определяется как сумма затрат по расходам, направленным на создание лабораторно-испытательного комплекса площадью 196,5 м2. Это должен быть комплекс чистых помещений, оснащенных оборудованием.

Субсидия предоставляется на возмещение 100% понесенных и документально подтвержденных в 2020 году затрат организации, уставная деятельность которой направлена на производство и реализацию препаратов биомедицинского назначения, в том числе профилактических, диагностических, лечебных средств.

Субсидия предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в пределах лимитов бюджетных средств, доведенных до Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В постановлении приводится перечень документов, которые организация предоставляет в ФМБА в течение пяти рабочих дней после вступления в силу постановления № 2020. Агентство в течение пяти рабочих дней с момента получения документов принимает решение о заключении соглашения либо об отказе.

В случае выявления при проверках нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидий организация обязана вернуть средства в доход федерального бюджета.

Елена Сидорова

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