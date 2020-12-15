AstraZeneca заключила крупнейшую в истории сделку в области иммунологии

AstraZeneca приобрела американскую компанию Alexion Pharmaceuticals за 39 млрд долл., заключив саммую крупную сделку с момента своего основания. Alexion известна как производитель лекарственных средств для лечения сложных и редких заболеваний.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила окончательное соглашение о приобретении американского производителя лекарственных средств Alexion Pharmaceuticals на сумму 39 млрд долл. Сделка стала самой крупной в истории AstraZeneca с момента ее основания в 1999 году. Общая цена за одну акцию Alexion составила 175 долл. с учетом 45%-ной надбавки к цене акций, установившейся на момент закрытия торгов 11 декабря.

Выручка Alexion в 2019 году составила 5 млрд долл., достигнув роста на 21% с предыдущего года. Сам производитель ранее прогнозировал рост продаж до 10 млрд долл. к 2025 году.

Компания специализируется на разработке препаратов, избирательно ингибирующих иммунные процессы для борьбы с аутоиммунными заболеваниями. Наиболее известным лекарственным средством, выпущенным Alexion, является «Солирис» (экулизумаб, имеет регистрацию в РФ), который представляет собой моноклональное антитело, одобренное в нескольких странах для лечения таких заболеваний, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия и атипичный гемолитико-уремический синдром. Его объем продаж за 2019 год составил 4 млрд долл.

Американская фирма сообщала, что планирует реализовать более 20 программ по лечению редких заболеваний, 10 из которых будут запущены уже к 2023 году. В частности, компания заявила, что тестирует медьсодержащий препарат ALXN1840 для лечения болезни Вильсона, терапию, нацеленную на амилоидную фибриллу, CAEL-101 для лечения амилоидоза легкой цепи и ALXN2040 от внесосудистого гемолиза.

Кроме того, AstraZeneca рассказала о создании в Бостоне (США) специального подразделения по предотвращению редких заболеваний, которое будет возглавляться представителями руководства Alexion. Отмечается, что в совет директоров AstraZeneca также войдут два представителя Alexion. Помимо этого, британско-шведский производитель будет пытаться увеличить масштабы продаж продукции американской компании, представив ее в Китае и других странах.

Приобретение Alexion значительно укрепит позиции AstraZeneca в области иммунологии, а также добавит новую технологическую платформу для создания новых разработок.

Акции британско-шведского фармацевтического гиганта, активно занимающегося исследованием и производством вакцины от COVID-19, выросли на 7% в этом году и почти на 70% за последние три года, благодаря чему рыночная цена компании составила 142 млрд долл.

В настоящее время AstraZeneca отстает от своих конкурентов, компаний Pfizer и Moderna, в области разработки вакцины от коронавируса. Показатели эффективности ее вакцины в результате испытаний оказались ниже, чем у других производителей, – 70%.

В этой ситуации компания решила начать программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения своей вакцины AZD1222 и российской вакцины «Спутник V».

Владимир Заболотских

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