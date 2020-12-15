Доля личных визитов сократилась до 86% коммуникаций медпредов

Личные визиты к врачам в ноябре замедлили рост на фоне возросшей активности по другим каналам: коммуникации по телефону, онлайн-конференции, e-mail рассылки.

Доля личных встреч медицинских представителей среди всех их контактов с врачами сократилась по сравнению с октябрем незначительно: с 88 до 86%. Это отмечено на фоне соответствующего роста телефонных коммуникаций – они выросли до 7% против 5% в октябре. Также немного прибавили и мессенджеры, доля которых составляет 3%. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Несмотря на сокращение доли удаленных контактов относительно уровня «пикового» II квартала, общее количество дистанционных коммуникаций с врачами заметно выше, чем в январе – феврале. В рамках мониторинга всего объема коммуникаций обращает на себя внимание широкое применение различных каналов и инструментов, активизированных участниками рынка в начале кризиса, а также динамика их дальнейшего использования. По итогам измерений в III квартале е-mail рассылок зафиксировано больше на 75%, чем в первом квартале, удаленных контактов больше в семь раз, вебинаров – в шесть. При этом личных визитов во II квартале проведено на 18% меньше, чем в I. Общий объем удаленных коммуникаций превысил показатель докризисного I квартала в 2,5 раза.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020 года, полученные онлайн-методом: март – 328 врачей, апрель – 280, май – 550, июнь – 273, июль – 373, август – 397, сентябрь – 327, октябрь – 363, ноябрь – 385. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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