Аптечная сеть «36,6» объявила о продаже «Джи Ди Пи»

Аптечная сеть «36,6» продала оптовое подразделение «Джи Ди Пи» бывшему генеральному директору ПАО Владимиру Нестеренко. Сумма сделки не раскрывается.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» 11 декабря закрыла сделку по продаже оптового подразделения ООО «Джи Ди Пи». Она одобрена акционерами 27 ноября на внеочередном собрании. Сумма сделки не раскрывается. Информация об этом появилась в центре раскрытия корпоративной информации сегодня, 14 декабря. Покупателем выступил бывший генеральный директор ПАО Владимир Нестеренко.

8 декабря ПАО «Аптечная сеть 36,6» внесло в уставной капитал «Джи Ди Пи» дополнительный вклад в размере 7,8 млрд руб. «Дополнительный вклад вносится до момента заключения договора, направленного на отчуждение эмитентом 100% долей в уставном капитале ООО «Джи Ди Пи», – говорилось в раскрытых документах компании.

Подготовку к продаже организации сеть начала еще в сентябре – тогда ПАО «Аптечная сеть «36,6» вывело ООО «Джи Ди Пи» из офшора, купив 100% организации у компании Klada Ventures Ltd. Продажу оптового подразделения в «36,6» объяснили планами общества сосредоточить свои усилия в розничном сегменте и развивать аптечные сети под брендами «36,6» и «Горздрав».

Владимир Нестеренко возглавлял компанию с апреля 2018 года. В конце октября он подал заявление об уходе по собственному желанию. На его место назначен Александр Кузин, ранее управлявший розничным подразделением группы.

Елена Калиновская

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