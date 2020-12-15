В Новосибирской области началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

Вакциной «Вектора» будут прививать граждан из групп риска в отдаленных районах Новосибирской области, где нет условий для хранения вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения региона.

Прививки от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», начинают делать в Новосибирской области, сообщил региональный министр здравоохранения Константин Хальзов 14 декабря на оперативном совещании в областном правительстве.

«В выходные мы получили вакцину производства «Векторовского», учитывая регламентированный срок хранения +2 – +8 градусов, принято решение о том, что с завтрашнего дня мы начнем передавать эту вакцину в самые отдаленные районы Новосибирской области для вакцинации тех категорий, которые определены на сегодняшний день, – это в первую очередь медицинские работники, учителя и работники социальных организаций», – сказал он. (цитата по «Интерфакс»). Министр не уточнил количества доз вакцины.

Губернатор Андрей Травников заметил, что вакцина «Вектора» будет передаваться туда, где нет условий для хранения вакцины «Спутник V». Хальзов также сообщил, что вакцинация «Спутником V» продолжается. По его словам, уже использован 51% от поступившей вакцины.

Ранее регион получил 1 тыс. доз вакцины «Спутник V», заблаговременно в регионе были закуплены морозильные камеры, рефрижераторы для транспортировки, для обеспечения температуры -18 °С переоборудовали две машины.

Кроме того, приобретено достаточное количество термосумок и хладоэлементов, чтобы обеспечить доставку и соблюдение холодовой цепи на всей территории Новосибирской области.

11 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что начались постклинические испытания новой вакцины от «Вектора», результаты которых будут подведены в январе. И тогда же начнется более широкое применение этой вакцины.

«С целью масштабирования на сегодняшний день «Вектор» ведет интенсивную работу, взаимодействует с целым рядом фармацевтических компаний, для того чтобы количество производимой вакцины было кратно увеличено», ­– сказала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, на «Векторе» продолжаются независимые пострегистрационные клинические исследования с лицами старше 60 лет, «все чувствуют себя хорошо».

8 декабря в ВОЗ направлены документы на «ЭпиВакКорону». По словам Поповой, международное сотрудничество началось еще в январе этого года, когда центр «Вектор» был включен в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.

Ранее генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов говорил, что до конца года планируется произвести 50 тыс. доз вакцины. По его словам, стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКороны», по предварительным подсчетам, практически не отличается и составит менее 10 долл. для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной.

Регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» Минздрав выдал 13 октября.

Елена Сидорова

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