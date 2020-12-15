Stada вновь вошла в состав AIPM

Ассоциация международных фармацевтических производителей сообщила о расширении состава ее участников. По итогам общего собрания фармацевтическая компания Stada вновь вошла в ряды ассоциации.

По итогам общего собрания Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) фармацевтическая компания Stada принята в ряды AIPM, сообщили «ФВ» в ассоциации.

«Своим возвращением в Ассоциацию Stada недвусмысленно подтвердила приверженность фундаментальным принципам и ценностям Ассоциации и ее членов», – сообщил исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов и имеет два предприятия на территории России.

«Россия – второй по значимости рынок для Stada. За 15 лет присутствия на российском рынке общий объем инвестиций компании составил 1 млрд евро. И мы продолжаем инвестировать в фармацевтическую отрасль, несмотря на кризисное для всего мира время», – сообщил исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер.

Stada вышла из AIPM в 2016 году. Тогда старший вице-президент компании Дмитрий Ефимов объяснил «ФВ» выход экономической оптимизацией, поскольку Stada являлась членом и Ассоциации международных фармацевтических производителей и Ассоциации Российских фармацевтических производителей.

AIPM объединяет более 60 международных компаний, на долю которых приходится свыше 80% мирового фармацевтического производства и более 60% объема лекарственных средств, поставляемых в Россию.

pharmvestnik