Гинцбург заявил о преимуществе «Спутника V» перед вакциной Pfizer по сроку действия

Вакцина против коронавируса «Спутник V», вероятно, сможет защищать организм в течение двух лет по аналогии с вакциной против лихорадки Эбола. По словам разработчиков, оба препарата созданы на основе одной платформы.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» создана на основе той же платформы, что использовалась при разработке препарата против лихорадки Эбола. Поэтому она сможет защищать организм в течение двух лет, предположил глава разработавшего вакцину «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Я могу сейчас только предполагать, необходимы экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», – сказал Гинцбург (цитата по ТАСС).

Глава Центра Гамалеи предположил, что, исходя из общего механизма действия таких препаратов, вакцина от Pfizer будет давать защиту в течение 4—5 месяцев, «хотя это необходимо экспериментально проверить».

Гинцбург также добавил, что вакцина «Спутник V» в 96% случаев гарантирует свою эффективность. Лишь в 4% случаев привитый человек все же может заболеть, однако болезнь пройдет в легкой форме в виде насморка, кашля или с небольшой температурой, при этом в легкие возбудитель не опустится.

Негативные отзывы относительно вакцины «Спутник V» связаны в основном с конкуренцией на рынке, а также с политикой, считает Гинцбург.

Американский регулятор FDA 11 декабря выпустил первое разрешение на экстренное использование вакцины для профилактики COVID-19. Вакцина от Pfizer и BioNTech будет разрешена для людей 16 лет и старше.

AstraZeneca 11 декабря объявила о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины «Спутник V». Исследование будет проводиться в сотрудничестве с Центром Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм».

Разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline поделиться с ними технологиями и помочь в разработке их собственного препарата. Ранее европейские производители сообщили о провале испытаний своей вакцины и отложили ее запуск.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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