LEO Pharma начала сотрудничество с PharmaSpace

Лекарственный портфель компании LEO Pharma в категориях «Дерматология» и «Женское здоровье» аптечные сети смогут заказать напрямую с помощью интернет-платформы прямых контактов и контрактов PharmaSpace.

В группе компаний «Сантэнс», которая является основным логистическим партнером маркетплейса, отметили, что поставки продукции LEO Pharma напрямую в аптеки позволят обеспечить современными препаратами еще больше российских аптечных сетей, в том числе и небольших региональных.

«Мы рады стать еще ближе к нашему отраслевому ритейлу и делаем очередной шаг в данном направлении, – сказал генеральный директор LEO Pharma Игорь Галабурда. – Сейчас особенно важно вести прямой диалог между разработчиками-производителями и фармацевтической розницей, независимо от их региона основных операций. Мы хотим быть ближе к аптекам и покупателям по всей России».

«Такие активные и гибкие партнеры как LEO Pharma, интересны сейчас для российских аптечных сетей, – подчеркнул генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. – Они понимают, что маркетинг – это не только построение взаимоотношений бренд–покупатель, но и партнерские отношения производитель–аптека. Мы даем инструмент развития таких отношений – наиболее энергичные команды уже оценили эффективность этого инструмента прямых прозрачных маркетинговых и логистических контактов и контрактов и активно подключаются уже в этом году».

LEO Pharma – международная фармацевтическая компания, основанная в 1908 году. Специализируется на производстве препаратов, которые широко используются в дерматологии при лечении заболеваний кожи.

Источник: ГК «Сантэнс»

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