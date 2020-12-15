Структуре ГК «Ростех» продлили полномочия единого поставщика санитарной авиации до конца 2021 года

Правительство РФ продлило полномочия структуры госкорпорации «Ростех» – АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) – в качестве единого поставщика авиауслуг в регионах РФ до конца декабря 2021 года. Как и в предыдущем документе, наделившим компанию госкорпорации монопольным статусом в 2018-2019 годах, компания должна выполнить не менее 30% госзаказа самостоятельно, а для реализации остального – воспользоваться услугами субподрядчиков. Правительство РФ продлило полномочия структуры госкорпорации «Ростех» – АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) – в качестве единого поставщика авиауслуг в регионах РФ до конца декабря 2021 года. Как и в предыдущем документе, наделившим компанию госкорпорации монопольным статусом в 2018-2019 годах, компания должна выполнить не менее 30% госзаказа самостоятельно, а для реализации остального – воспользоваться услугами субподрядчиков.

Профильное распоряжение №3286-р премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 декабря 2020 года.

Проект по централизации санитарной авиации в ноябре 2017 года анонсировал глава авиакластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков. Первоначально предполагалось, что госкорпорация создаст единого федерального оператора службы санитарной авиации, а воздушные суда, оснащенные медицинскими модулями, будут поставляться регионам в «инфраструктурную ипотеку». Общий объем инвестиций оценивался в 35 млрд рублей, при этом средства должны возвращаться через включение в систему ОМС тарифа на медицинскую эвакуацию.

В январе 2018 года Владимир Путин дал добро на реализацию проекта, а в июле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением наделил АО «НССА» статусом единого поставщика по контрактам на авиауслуги для нужд санитарной авиации. Согласно документу, стоимость услуг НССА заказчики рассчитывали на основании средневзвешенной цены летного часа, типовой контракт совместно разрабатывали Минздрав и Минтранс.

В сентябре 2018 года дочерние компании ГК «Ростех» – АО «Вертолеты России», АО «НССА» и ООО «Авиакапитал-Сервис» – подписали контракт на поставку 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ с медицинскими модулями для развития централизации санитарной авиации в России. Как рассказали тогда в «Ростехе», финансовое обеспечение проекта, а речь шла о 40 млрд рублей, возьмет на себя «Авиакапитал-Сервис», источник этих средств в госкорпорации уточнять не стали.

Полгода спустя «Ростех» объявил о планах привлечь 30 млрд рублей для нужд АО «НССА» через свою стопроцентную «дочку» АО «РТ-Финанс», выпустив биржевые облигации сроком обращения до 15 лет. Первый выпуск ценных бумаг, предназначенный для продажи на московской бирже, был зарегистрирован регулятором в июле 2019 года.

Первые машины в регионы отгрузили в феврале 2019 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «НССА» на 25% принадлежит входящему в ГК «Ростех» АО «Рычаг», на 75% – Фонду развития санитарной авиации, президентом которого является основатель группы компаний «Хели-Драйв» Иван Яценко. Выручка компании в 2019 году составила 801,22 млн рублей, чистый убыток – 69,6 млн рублей. За 2019-2020 годы НССА заключила 970 госконтрактов на общую сумму 2,489 млрд рублей, в том числе в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелии.

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