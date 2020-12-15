Дело о подлоге при поставке медтехники на 97 млн рублей в Бурятский онкодиспансер передали в суд

Прокуратура Республики Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Управления капитального строительства (УКС) Виктора Гуслякова. Он подозревается в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) при поставке медицинского оборудования в Бурятский республиканский онкодиспансер на общую сумму 96,7 млн рублей.

Дело передано в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, максимальная санкция по статье предусматривает два года лишения свободы.

По версии следствия, в декабре 2019 года экс-начальник УКС Виктор Гусляков, достоверно зная, что оборудование по ранее заключенному контракту на 96,7 млн рублей не поставлено, «с целью создания видимости освоения бюджетных средств» подписал и заверил печатью товарную накладную. После чего поставщику была перечислена оплата контракта в полном объеме.

По данным портала госзакупок, УКС заключило контракт на поставку медоборудования на сумму 96,7 млн рублей с местным ООО «Промедис» в декабре 2019 года. Для нужд республиканского онкодиспансера необходимо было приобрести 15 прикроватных мониторов, восемь хирургических мониторов, две центральные станции мониторинга и 17 операционных столов с принадлежностями.

СК возбудил дело о служебном подлоге в январе 2020 года. В Бурятском клиническом онкодиспансере тогда подтвердили Vademecum, что оборудование к ним не поступало, оно ожидается в 2021 году, «после того как УКС введет в эксплуатацию здание и передадут по акту».

В расследовании принимали участие Минстрой и Минздрав республики. Как отметили в прокуратуре Республики Бурятии в декабре 2020 года, «в ходе расследования уголовного дела оборудование поставлено в полном объеме».