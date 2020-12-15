Минздрав обновил порядок изготовления радиофармпрепаратов в медучреждениях

Минздрав утвердил новые требования к изготовлению, упаковке и маркировке радиофармпрепаратов (РФП) в медучреждениях, а также к нужной для этого документации. Приказ №1218н принят 12 ноября 2020 года и заменит прежний порядок изготовления РФП, утвержденный в 2015 году. Минздрав утвердил новые требования к изготовлению, упаковке и маркировке радиофармпрепаратов (РФП) в медучреждениях, а также к нужной для этого документации. Приказ №1218н принят 12 ноября 2020 года и заменит прежний порядок изготовления РФП, утвержденный в 2015 году.

В порядке прописано, что РФП должны изготавливаться в предназначенном под эти цели помещении на специальном оборудовании и храниться в закрытой зоне. Поверхности оборудования и рабочих зон, соприкасающиеся с радиофармпрепаратом, не должны вступать с ним в химическую связь, выделять или абсорбировать вещества. В одной рабочей зоне запрещается изготавливать несколько РФП.

Медорганизация обеспечивает исправность и точность оборудования и обучение сотрудников, работающих с РФП.

РФП будет изготавливаться по письменной заявке работника медорганизации по назначению врача. При этом работник медорганизации при отпуске радиофармпрепарата обязан проверять упаковку, реквизиты заявки медучреждения и маркировку препарата.

Кроме того, детализируются требования к документации, необходимость описания порядка выполнения всех производственных операций.

Прежний порядок по изготовлению РФП был утвержден Минздравом в 2015 году.

В июне 2020 года Минздрав разработал новый проект приказа. Там, помимо вышеуказанного, были подробно прописаны требования к маркировке РФП: в утвержденном порядке появилась отсылка к соответствующей фармакопейной статье. Новый приказ вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.