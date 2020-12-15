Сергей Амбросов стал операционным директором лабораторной сети LabQuest

Бывший генеральный директор «Инвитро» Сергей Амбросов назначен операционным директором лаборатории персонифицированной медицины LabQuest, рассказали Vademecum в компании. Уточняется, что в LabQuest Амбросов сосредоточится на построении и реализации стратегии компании, основные направления которой – развитие концепции предоставления персонализированных консультационно-диагностических услуг, цифровая трансформация сервисов, расширение производственных мощностей лаборатории, а также кратный рост франчайзинговой сети.

«Мы рады присоединению Сергея к команде LabQuest. Сергей, пожалуй, самый эффективный и опытный менеджер на рынке лабораторной диагностики. В его активе более чем 20-летний опыт, уникальная экспертиза и глубокие знания медицинского бизнеса», – заявила акционер и одна из основателей LabQuest Дарья Пикалюк.

Комментируя свое назначение, Сергей Амбросов заметил, что «счастлив вернуться в медицинский бизнес после длительного перерыва». «Я за последние три года приобрел новый опыт в других отраслях экономики. Это позволит мне применять лучшие практики из других бизнесов для реализации стратегии LabQuest», – сказал он.

Амбросов окончил биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра клеточной физиологии и иммунологии, специальность «микробиолог») и получил степень МВА «экономика и управление предприятием» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В «Инвитро» работал с 2003 по 2017 год, генеральным директором компании стал в 2011-м. Занимался операционным и стратегическим управлением компанией, развитием сети в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, также стоял у истоков франчайзинговой программы «Инвитро». С 2017 года работал с инвестиционными фондами и осуществлял консалтинговую деятельность в таких сферах, как ритейл, HoReCa, сельское хозяйство, где также является инвестором.

Накануне ухода из «Инвитро» Сергей Амбросов стал соучредителем ООО «Клиники Елены Малышевой», цель которого – развитие франчайзинговой программы для сети клиник известной телеведущей.

АО «ЛабКвест» появилось в 2016 году в Москве, позиционируется как лаборатория премиального сегмента. Компания развивает сеть медицинских офисов – в настоящий момент она насчитывает более 110 собственных и франчайзинговых офисов в России и Абхазии.

Под брендом LabQuest, как говорили в компании ранее, запущены производственная площадка и выездная медицинская служба Doctor Q в Москве. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка АО «Лабквест» в 2019 году составила 370,5 млн рублей, чистая прибыль – 1,3 млн рублей. Весной 2019 года долю в LabQuest приобрела ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина.

Фото: LabQuest

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