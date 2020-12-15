НМИЦ эндокринологии: коронавирус увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%

Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года новая коронавирусная инфекция увеличила смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая смертность при сочетании диабета и COVID-19 у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%). Также вероятность летальности увеличивается при повышенном индексе массы тела (ИМТ) – наиболее высокий показатель зафиксирован при ИМТ более 40 (13,5%). Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года новая коронавирусная инфекция увеличила смертность больных сахарным диабетом на 20%. Особенно высокая смертность при сочетании диабета и COVID-19 у пациентов в возрасте старше 80 лет (27,1%). Также вероятность летальности увеличивается при повышенном индексе массы тела (ИМТ) – наиболее высокий показатель зафиксирован при ИМТ более 40 (13,5%).

«Пациенты с хроническими заболеваниями в условиях пандемии коронавируса составляют особую группу риска. Самой уязвимой нозологией оказался сахарный диабет. <…> Сахарный диабет всегда входил в тройку-четверку опаснейших вызовов для системы здравоохранения. Сегодня, когда на известную проблему накладывается еще и COVID-19, особенно важно контролировать все процессы и согласованно действовать всему медицинскому сообществу», – отметила Марина Шестакова.

По данным оперативного мониторинга НМИЦ эндокринологии, летальность при сочетании сахарного диабета и коронавирусной инфекции особенно высока у возрастных пациентов: 60–69 лет – 12,9%, 70–79 лет – 20,3%, старше 80 лет – 27,1%. Также высокая смертность наблюдается у пациентов с ожирением. При ИМТ 30–34 летальность от COVID-19 составила 8,9%, при ИМТ 35–39 – 11,5%. При этом летальность среди мужчин была вдвое выше.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что диабетики «относятся к группе высокого риска по заболеваемости и тяжелому течению коронавирусной инфекции нового типа», поэтому, по рекомендациям НМИЦ эндокринологии, «при первых симптомах простуды необходим более частый мониторинг уровня глюкозы в крови и своевременная коррекция сахароснижающей терапии с назначением инсулина».

Пациенты с сахарным диабетом, по словам Голиковой, заражаются COVID-19 в 10,3 раза чаще, чем здоровые люди, а как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтвержденных случаев инфекции. По сравнению с началом 2019 года, на начало 2020-го численность пациентов с диагнозом «сахарный диабет» выросла среди взрослых на 4,7% – до 5,1 млн заболевших, среди детей на 5,3% – до 48,8 тысячи человек.

Ранее в НМИЦ кардиологии сообщали, что сердечно-сосудистые заболевания, «по-видимому, не увеличивают риск заболеть COVID-19, но определяют более тяжелое течение этого заболевания», а также в 12 раз повышают риск смерти при коронавирусной инфекции. Риск тяжелого течения COVID-19, рассказывали в НМИЦ, повышают ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет 2-го типа, ожирение, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, онкозаболевания. При этом «вероятно» повышают риск тяжелого течения COVID-19 артериальная гипертония, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет 1-го типа, курение, неврологические патологии (деменция и другие), бронхиальная астма умеренно тяжелого и тяжелого течения, пневмосклероз, патология печени и беременность.

Фото: vlast-sovetov.ru

vademec