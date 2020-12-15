Gilead Sciences купила MYR GmbH за 1,15 млрд евро

Американский производитель лекарств Gilead Sciences и немецкая биотехнологическая компания MYR GmbH, специализирующаяся на разработке и коммерциализации терапевтических средств для лечения хронического заболевания, вызванного вирусом гепатита D (HDV), объявили, что компании заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Gilead приобретет MYR приблизительно за 1,15 млрд евро наличными, плюс потенциальный платеж в размере до 300 млн евро.

Данное приобретение позволит Gilead получить доступ к препарату Hepcludex™ (bulevirtide, булевиртид), который получил условное одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для лечения хронической инфекции HDV у взрослых с компенсированным заболеванием печени в июле 2020 года. С тех пор компания MYR вывела Hepcludex на рынки Франции, Германии и Австрии, и продолжает подготовку к запуску препарата на некоторых других рынках в течение 2021 года. Ожидается, что эта сделка ускорит глобальный запуск Hepcludex.

Hepcludex — это первый в своем классе препарат для лечения HDV, который блокирует проникновение вируса в клетки печени посредством связывания с NTCP. Это первое и в настоящее время единственное лекарство, условно одобренное EMA для лечения HDV. MYR ожидает подачи заявки на ускоренное одобрение в США во второй половине 2021 года. Администрация США по продуктам питания и лекарствам (FDA) предоставило препарату статус орфанного.

HDV является наиболее тяжелой формой вирусного гепатита, и у пациентов с циррозом печени уровень смертности может достигать 50% в течение 5 лет. HDV возникает только как коинфекция у людей, инфицированных вирусом гепатита B (HBV). По крайней мере, 12 миллионов человек во всем мире в настоящее время, вероятно, одновременно инфицированы HDV и HBV. Коинфекция HDV приводит к более серьезным заболеваниям печени, чем только при наличии HBV, и связана с более быстрым прогрессированием заболевания до стадии фиброза печени, цирроза, декомпенсации функции печени и повышенного риска рака печени и в конце концов смерти.

Дмитрий Попов, генеральный директор MYR GmbH, сказал: «Мы рады присоединиться к Gilead, чей опыт в области гепатита и глобальной инфраструктуры позволит реализовать весь потенциал Hepcludex и обеспечить доступ как можно большему количеству пациентов к препарату во всем мире».

gmpnews