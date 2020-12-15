Конференция «Лекарственное обеспечение – 360 градусов» состоялась в Москве

9 декабря 2020 года состоялась онлайн конференция «Лекарственное обеспечение – 360 градусов», посвящённая рынку государственных закупок лекарственных средств. В мероприятии приняли участие Сергей Цыб, Елена Максимкина, Тимофей Нижегородцев, Сергей Натаров и другие представители государственных регуляторов и эксперты фармацевтической отрасли.

Эксперты обсудили вопросы оптимизации системы госзакупок, создания федерального центра лекарственного обеспечения, реализации инновационных моделей, рекомендации по заключению долгосрочных контактов, регулирование цен на аукционах и перерегистрацию цен на ЖНВЛП. Так же, большое внимание было уделено сессии, посвящённой импортозамещению и его регулированию в системе государственных закупок.

Одной из ключевых тем мероприятия стало подведение итогов реализации программы «Фарма 2020». Столкнувшись с пандемией, отрасль и страна убедились, что импортозамещение является одной из важных частей национальной безопасности. И те меры, которые на протяжении последних лет были предприняты в отношении поддержки импортозамещения, были необходимыми. Однако, РФ все же столкнулась с дефицитом медикаментов, что отчасти обусловлено назревшими проблемами в госзакупках.

«По работе нашего федерально учреждения, могу сказать, что мы справились с вызовами пандемии и в первой волне и продолжаем справлять во вторую волну. Значимых срывов в поставке и закупке ЛС нет, но остаётся ряд ЛС в дефектуре», — отметил Александр Феденко, руководитель отдела лекарственного лечения опухолей МНИОИ им. П.А. Герцена, филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Мы, конечно, столкнулись с дефектурой. Но не увидели катастрофического обвала противоопухолевых ЛП, и в этом мы видим заслуги, как нашей промышленности, так и принятых регуляторных решений», — подтвердил Николай Дронов, Председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака», член Общественного совета при Минздраве России.

Эксперты оценили программу «Фарма-2020», как успешную, однако, обратили внимание, что в будущем стоит особое внимание удалять импортозамещению инновационных лекарственных препаратов. «Если посмотреть на структуру госзакупок, порядка 70% денежных средств уходят за рубеж, за то, что пациенты получают инновационные зарубежные препараты. Это и должны импортозамещать отечественные производители», — отметила Ирина Тырнова, Генеральный директор ООО «НИИ «ХимРар». — «Мы работали по 441 постановлению, по упрощённой регистрации ЛП и работа по этому постановлению показала, как должны работать отечественные компании, если они хотят, чтобы в стране появилось суверенная, инновационная фармацевтическая промышленность. Если нам нужна суверенная промышленность, то основным фокусом «Фармы 2030», должно быть именно инновационное импортозамещение, в дополнении в дженерикам, которые наша индустрии освоила».

Марина Журавлева, главный внештатный специалист клинический фармаколог, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, д.м.н., профессор, отметила: «Нашей промышленностью проделаны гигантские шаги. Вопрос сейчас стоит очень остро, мы бы хотели сейчас, чтобы все ЛП были, причём в том количестве, который требует режим нашего почти военного времени. Но мы понимаем, что некоторые из них настолько универсальны и уникальны, что за ними будущее».

gmpnews