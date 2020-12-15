В России зарегистрировано оригинальное медизделие для борьбы с бактериальными биопленками

Компания АЛЛОФАРМ получила регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС®». Номер РУ: РЗН 2020/12582 от 17.11.2020.

Основное действующее вещество – комплекс антимикробных пептидов FLIP7 (дефензины, цекропины, диптерицины, пролин-богатые пептиды), выделенный из иммунной системы насекомых (Патент РФ № 2447896 «Антимикробное вещество»; Патент РФ № 2664708 «Способ разрушения и предотвращения образования бактериальных биопленок комплексом антимикробных пептидов насекомых»).

ЭНТОМИКС® повышает эффективность медицинских процедур, направленных на удаление из полости раны или очага воспаления бактерий, как чувствительных, так и устойчивых к антибиотикам. Может использоваться самостоятельно, либо в качестве вспомогательного средства для повышения эффективности лечения антибиотиками, не приводит к формированию бактериальной устойчивости.

Пока главной информационной повесткой для фармации и медицины остается поиск вариантов лечения и предупреждения вирусных инфекций, Всемирная Организация Здравоохранения в очередной раз публикует данные по росту числа и распространенности резистентных штаммов. ВОЗ снова и снова призывает к осознанному применению антибиотиков, иначе проблема антибиотикорезистентности может превратиться в не менее масштабную и серьезную глобальную катастрофу в области здравоохранения, чем коронавирусная инфекция COVID-19. Многочисленные научные разработки в области лечения бактериальных инфекций, наполняющие страницы научных журналов и освещаемые в СМИ, так и остаются в стенах лабораторий, не достигнув аптечного прилавка.

Научный коллектив компании АЛЛОФАРМ ведёт свои исследования в области иммунной системы насекомых уже более 30 лет. За это время были открыты, запатентованы и нашли свое применение в практике не только антимикробные, но также противовирусные и противоопухолевые пептиды.

Применение гидрогелевого покрытия ЭНТОМИКС® на основе комплекса антимикробных пептидов FLIP7 позволит предупредить, замедлить, а, возможно, и остановить, формирование бактериальной устойчивости у бактерий.

В комплексной терапии ЭНТОМИКС® позволяет снизить эффективную концентрацию применяемого антибиотика или «реанимировать» уже неработающий антибиотик.

Не способность бактерий развить устойчивость к ЭНТОМИКС® гарантирует ему длительное будущее в медицине.

Клинические исследования медицинского изделия были проведены на базе НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге по нозологиям: ожоги, диабетическая язва, пиодермии.

Компания планирует продолжать исследования ЭНТОМИКС® с целью расширения показаний и видит перспективным его применение в таких областях, как хирургия, травматология, флебология, урология, отоларингология.

gmpnews