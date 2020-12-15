Новый завод «Р-Фарм» сможет производить 20 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц

11 декабря 2020 года Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик проинспектировали ход работ по строительству московского завода по производству вакцины от Covid-19, проект которого реализует группа компаний «Р-Фарм».

Производственный комплекс будет изготавливать флагманскую отечественную вакцину «Спутник V», разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Согласно проекту, при выходе завода на полную мощность он будет производить до 20 млн. доз вакцины ежемесячно. Общий объем инвестиций в проект составил 8,6 млрд рублей.

Запуск предприятия «Р-Фарм» намечен на конец декабря 2020 года, первые упаковки вакцины «Спутник V» планируется произвести в «Технополисе “Москва”» в январе 2021 года.

Строительство комплекса, расположенного на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”», осуществлено в рекордные сроки, что необходимо для реализации национальной и городской программ вакцинации.

Площадь нового завода составит более 20 тыс. кв. м., 70% из которых займут «чистые» помещения. Завод оснащен современных высокотехнологичным оборудованием, в том числе более 150 биореакторами разного рабочего объёма, 2 высокоскоростными линиями розлива, 8 линиями лиофилизации и роботизированной упаковочной линией.

Производственный процесс полного цикла будет включать культивирование клеток, выращивание вирусных частиц, фильтрацию, выделение (хроматографию) субстанции вакцины, очистку, розлив, лиофильную сушку, а также вторичную упаковка флаконов в пачку.

«Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против Covid-19. В ближайшие недели в технополисе «Москва» будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации», – отметил Сергей Собянин.

«Сейчас не время для пауз, мы продолжаем работать в круглосуточном режиме. «Р-Фарм» откроет завод до нового года, на площадке будут запущены все технологические процессы, и через две – три недели здесь развернется работающее биотехнологическое производство, аналогов которому в Российской Федерации нет», – подчеркнул Алексей Репик.

На территории комплекса создается свыше 500 рабочих мест для профессионалов и молодых специалистов, которые в том числе займут выпускники совместной программы «Р-Фарм», Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) и «Технополис “Москва”».

gmpnews