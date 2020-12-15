Экономия бюджетных средств достигает 15-25% в случае заключения долгосрочных контактов

9 декабря 2020 в гибридном формате прошла конференция «Лекарственное обеспечение-360 градусов», посвященная рынку государственных закупок лекарственных средств.

Пандемия коронавируса оказала достаточно серьезное влияние на фармацевтический рынок, в том числе и на сегмент государственных закупок. Организаторы конференции собрали участников рынка государственных закупок: фармпроизводителей и представителей регулирующих органов, чтобы в режиме открытого диалога обсудить вопросы поиска необходимых решений для своевременного обеспечения населения самыми современными лекарственными препаратами, а также перспективы системы госзакупок, будущее рынка орфанных лекарственных препаратов, плюсы и минусы долгосрочных контрактов, инновационные модели лекобеспечения, импортозамещение и тенденции по его регулированию в закупках, уроки пандемии Covid-19 в системе госзакупок и др.

В мероприятии принимали участие представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, недавно созданного Федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан, а также представители профессиональных ассоциаций, производителей лекарственных средств, руководители медицинских учреждений, научных центров и ВУЗов.

Исполнительный директор НАНОЛЕК Максим Стецюк принял участие в сессии «Долгосрочные контракты – рекомендации государственным заказчикам, при каких ситуациях это целесообразно».

Поручение президента (от 2014 года) разрабатывать и внедрять в практику долгосрочные контракты касалось в числе прочих и рынка лекарств. Данная тема активно и часто обсуждается в фармацевтическом сообществе, уже даже есть практика заключения контрактов на период 2 и 3 года. В мае 2019 года Минздрав подвел итоги первого аукциона на закупку вакцин со сроком поставки более года. Ведомство закупило пентавакцину на 8,3 млрд рублей в рамках двухлетнего контракта «Фармимэкса». Минздрав РФ также анонсировал заключение и трехлетних контрактов по вакцинам: в 2020 г. ведомство заключило трехлетний контракт на поставку «Леналидомида» в рамках программы 14 ВЗН. Вместе с тем, заключение подобных контрактов все же носит единичный характер.

Например, 2-х годичный контракт, в рамках которого НАНОЛЕК осуществил поставку вакцины с 2019 года, доказал свою эффективность: цикличность производства, заблаговременное планирование, отсутствие дефицита в регионах, исполнение контракта в условиях пандемии согласно утвержденным срокам. В компании НАНОЛЕК считают, что практика заключения государственных контрактов на более длительные периоды (на 3, 5, 7 лет) крайне важна.

Заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Ольга Константинова: «Есть одно «но», и оно касается всех долгосрочных контрактов. Проблема в правильном планировании потребности. Это, наверное, самая сложная на сегодняшний день ситуация, когда мы не всегда можем правильно спланировать. Не всегда, может быть, дорогостоящий препарат востребован. Есть риски списания этих препаратов, так как нет пациентов. Поэтому в целом Министерство здравоохранения считает, что долгосрочные контракты удобны, но есть риски неправильного формирования потребности, которые могут привести к списанию лекарственных препаратов».

Но при этом Ольга Константинова добавила, что экономия бюджетных средств может достигать 15-25% в случае заключения долгосрочных контактов и привела в пример один из крупных контрактов о поставке лекарств, который Минздрав заключил на трёхлетний срок: «Нам удалось договориться о снижении цены на 30% при заключении трёхлетнего контакта. При снижении цены на 30% у нас идет экономия в 1,7 млрд рублей. Я не думаю, что это будет ориентир для всех контрактов — на 30%. Но от 15 до 25% — это имеет место быть».

Максим Стецюк высказал мнение о том, что производителю крайне важно понимать заранее какие, в частности, вакцины, какие технологии будут востребованы Министерству здравоохранения, как заказчику, через определенное количество времени. Это необходимо для бесперебойного обеспечения производства и поставок лекарственных средств.

«Мы давно обсуждаем со всеми участниками процесса тему долгосрочных контрактов. Здесь можно выделить 2 основные темы. Первая – это среднесрочные контракты на 2-3 года и я бы сказал, что был получен благоприятный опыт с точки зрения точного планирования. Что касается долгосрочных инвестиционых контрактов, то имеет смысл говорить о 7 годах и более. В этом случае производитель понимает во что он вкладывает деньги и ресурсы, ведь инвестиции в фармацевтике – это один из самых рискованных и сложных процессов. Здесь необходима разработка субсидиарных механизмов или система офсетов. У рынка есть понимание выстраивания всей производственной цепочки, но важно знать четкую потребность заказчика (Минздрава РФ). Достаточно неплохо отработана история коллабораций с научными центрами и институтами, которые имеют мощности и лабораторные разработки продукта, а современные производители могут масштабировать наработку. На нашем рынке мало у кого есть полный цикл (начиная от ранних разработок, заканчивая масштабированием сложных производств). Мы считаем, что этому надо уделять особое внимание и это надо однозначно развивать».

gmpnews