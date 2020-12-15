Приморское УФАС России выявило картельный сговор поставщиков медизделий на сумму более 80 млн. рублей

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поступили материалы о наличии в действиях участников электронных аукционов на поставку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения Приморского края признаков нарушения антимонопольного законодательства. Общая сумма контрактов составила более 80 млн. рублей.

В ходе рассмотрения указанных материалов, а также полученной дополнительной информации, Приморским УФАС России установлено, что участвующие в процедуре торгов ООО «ДВ-Торг групп», ООО «Альбатрос» и ООО «Производственно-торговая фирма «Корпус» подавали только по одному ценовому предложению и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате этих действий контракты были заключены со снижением 1% от начальной (максимальной) цены контракта. В электронных аукционах, где в конкурентной борьбе принимали участие иные хозяйствующие субъекты, цена контракта снижалась более чем на 10%.

При этом, ценовые предложения от имени субъектов конкурентов делались с использованием аукционных роботов, созданных участниками с использованием одного IP-адреса. Построение тактики подачи ценовых предложений одним участником электронного аукциона на основании информации о настройках аукционного робота другим участником возможно лишь в случае предварительной договоренности и обмена информацией между ними.

Таким образом, ООО «Производственно-торговая фирма «Корпус» и ООО «Альбатрос» и ООО «ДВ-Торг групп» уже на этапе создания аукционных роботов для участия в электронных аукционах могли определить кто из них станет победителем.

Приморское УФАС России признало факт нарушения ООО «ДВ-Торг групп», ООО «Альбатрос» и ООО «Производственно-торговая фирма «Корпус» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело к поддержанию цены на торгах.

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