Суд аннулировал лицензию оштрафованной на 4 млн рублей сочинской аптеки

Сочинскую аптеку, оштрафованную за полгода на 4 млн руб., лишили лицензии на фармацевтическую деятельность. Таким образом Арбитражный суд Краснодарского края положил конец бесконтрольной торговле препаратами, популярными среди аптечных наркоманов, за которую неоднократно наказывали аптечное предприятие.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование территориального органа Росздравнадзора об аннулировании лицензии на фармдеятельность сочинского ООО «Здоровье». За последние полгода организацию неоднократно штрафовали на общую сумму более 4 млн руб. за грубое нарушение лицензионных требований и торговлю контрафактными медикаментами, однако это наказание не возымело эффекта. Очередной судебный акт опубликован в системе «Мой арбитр».

Сочинская аптека ООО «Здоровье» несколько лет находилась в поле зрения контролирующих органов. Только в этом году ее пять раз привлекали к административной ответственности, причем четыре раза штрафовали на сумму по 1 млн руб. Главная претензия заключалась в том, что аптека бесконтрольно отпускала рецептурные препараты, популярные у аптечных наркоманов. Порезанные блистеры без первичной упаковки, учет которых предприятие не вело, суд признал контрафактными.

На этот раз территориальный орган Росздравнадзора попросил аннулировать лицензию «Здоровья». Суд требование удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.

Екатерина Погонцева

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