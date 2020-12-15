Компания Servier открыла международный Центр искусственного интеллекта

Международная фармацевтическая компания Servier объявила об открытии Центра искусственного интеллекта в Монреале. Партнером выступает Centech – бизнес-инкубатор наукоемких технологий.

Центр искусственного интеллекта создается в рамках проекта цифровой трансформации группы Servier: в компании убеждены, что цифровизация станет основной ее деятельности, а роль искусственного интеллекта в удовлетворении потребностей пациентов и работе организаций в сфере здравоохранения будет постоянно расти.

Новый центр станет первым международным подразделением группы Servier, специализирующимся на искусственном интеллекте. Он будет создан на базе действующей инновационной платформы Collision Lab и станет основой для формирования единой команды по работе с данными для разработки инициатив в области искусственного интеллекта.

Центр будет специализироваться на научно-исследовательских проектах в области фармацевтики. Экосистема Centech и его экспертные компетенции в сфере медицинских технологий и решений на основе искусственного интеллекта призваны ускорить открытие, разработку и внедрение новых терапевтических решений для пациентов.

О создании международного Центра искусственного интеллекта Servier сообщил министр экономики и инноваций провинции Квебек Пьер Фитцгиббон.

«Я приветствую решение компании Servier по выбору Монреаля в качестве места размещения Центра искусственного интеллекта, отметил он. — Это решение подтверждает лидирующие позиции Квебека в применении искусственного интеллекта в здравоохранении». По его словам, сотрудничество между Servier и Centech станет основой для многочисленных перспективных проектов в области здравоохранения, способных принести пользу для пациентов в Квебеке, Канаде и во всем мире».

К 2022 году объем инвестиций в создание центра может достичь 3 миллионов долларов, включая финансирование сделок по созданию партнерств и совместных разработок с локальными стартапами, а также возможное привлечение экспертов. «Динамичность, широта охвата, доступность и привлекательность экосистемы Монреаля убедили компанию Servier в выборе Канады, в частности провинции Квебек, в качестве площадки для создания своего первого Центра искусственного интеллекта», — сообщили в компании.

«Центр, созданный в самом сердце уникальной экосистемы, позволит исследовать новые технологии, которые будут способствовать повышению показателей группы во всех сферах ее деятельности и послужат подтверждением приверженности терапевтическому прогрессу во благо пациентов, — заявила директор по цифровым технологиям группы Servier Виржини Домингез. — Формирование рабочей группы, занимающейся искусственным интеллектом, и создание центра являются свидетельством серьезности намерений Servier в этой области. Это послужит стимулом для новых исследований, разработок и производства, а также обеспечит доступность новых терапевтических решений для пациентов».

«Искусственный интеллект открывает широкие возможности в диагностике и профилактике заболеваний, — заявил исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам Группы Servier Клод Бертран. — Его внедрение позволит значительно повысить производительность и эффективность научно-исследовательских проектов, окажет положительное влияние на все этапы разработки новых лекарств. Группа Servier уже начала уверенное движение по пути информатизации и цифровизации, а данный центр позволит нам ускорить этот процесс благодаря сотрудничеству с одной из лучших в мире экосистем».

«Городской конгломерат Монреаль известен во всем мире своими выдающимися успехами в области искусственного интеллекта и медико-биологических исследований – двух экосистем, которые с каждым днем взаимодействуют все более активно, — заявил руководитель «Монреаль Интернэшнл» Стефан Паке. — Мы рады приветствовать Центр искусственного интеллекта Servier, который станет визитной карточкой Монреаля в этой области. Сотрудничество с Centech сделает городской конгломерат Монреаль еще более привлекательным в этом стратегическом секторе».

Бизнес-инкубатор Centech сможет обеспечить поддержку развития решений в области искусственного интеллекта, способствуя конкуренции между частными и академическими организациями. «Как инкубатор, специализирующийся на наукоемких технологиях и поддерживающий в том числе стартапы в медицинской сфере, мы гордимся тем, что в качестве партнера нас выбрал такой крупный международный игрок фармацевтической отрасли, как компания Servier, — подчеркнул генеральный директор Centech Ришар Шенье. — Присоединившись к открытой инновационной платформе Collision Lab, группа Servier получит доступ к технологической экспертизе наших компаний, специализирующихся на медицинских технологиях, и нашей экосистеме, которая содействует интеграции решений в области искусственного интеллекта».

Источник: Servier

pharmvestnik