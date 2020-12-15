Руксолитиниб от Novartis оказался неэффективен против COVID-19

Novartis сообщила, что, согласно результатам III фазы клинических испытаний, препарата руксолитиниб не способен улучшить состояние больных, зараженных COVID-19. Ранее еще один препарат компании, канакинумаб, оказался неэффективен против коронавируса.

Швейцарская компания Novartis сообщила, что клинические испытания препарата руксолитиниб на больных коронавирусом продемонстрировали его неэффективность. Лекарственное средство не оказало влияния на показатели смертности, потребности в искусственной вентиляции легких и необходимости госпитализации в отделение интенсивной терапии. Испытания также не достигли других конечных точек, среди которых было снижение смертности к 29-му дню исследований и сокращение времени до выздоровления.

Руксолитиниб, являющийся противоопухолевым средством, одобрен под торговым названием Jakavi в Европе и ряде других регионов. Препарат описывается компанией как пероральный ингибитор тирозинкиназ JAK1 и JAK. Он используется для лечения взрослых пациентов с некоторыми формами истинной полицитемии (PV) и первичного миелофиброза (MF). Также препарат зарегистрирован в России и выпускается под торговым наименованием «Джакави».

«Хотя испытание [под названием] RUXCOVID не дало нам результатов, на которые мы надеялись, мы продолжим работу с медицинским сообществом, чтобы проанализировать данные исследования и лучше понять COVID-19 и роль ингибирования JAK», – заявил руководитель отдела глобальных разработок лекарственных средств и глобальный медицинский директор Novartis Джон Цай.

Novartis также пыталась перепрофилировать другой свой препарат для борьбы с COVID-19, канакинумаб. Но последние испытания, данные о которых были опубликованы в начале ноября, показали, что лекарственное средство не влияет на состояние больных. В частности, оно не смогло снизить смертность пациентов от коронавируса и повысить их шансы на выживание без инвазивной искусственной вентиляции легких. Изначально канакинумаб предназначался для лечения острого подагрического артрита и некоторых других аутовоспалительных заболеваний.

Николай Соколов

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