«Биокад» стал четвертой площадкой для производства вакцины Спутник V

Минздрав РФ внес в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса Спутник V еще одного производителя – ЗАО «Биокад», рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 15 декабря. Завод «Биокада» в поселке Стрельна (Санкт-Петербург) стал четвертой площадкой в России, где будет производиться вакцина.

«Министерством определено необходимое количество вакцины. Установлены приоритетные группы. В рамках исполнения поручения по вакцинации нами распределены по субъектам нормативные объемы. Хочу проинформировать, что вчера с целью увеличения производства вакцины внесено еще одно предприятие в регистрационное удостоверение. Это компания «Биокад» (Санкт-Петербург), которая позволит нарастить общее количество производимых доз вакцины и максимально быстро обеспечить поставки, в том числе для нуждающихся групп декретированного контингента, для профилактики коронавирусной инфекции», – сообщил Михаил Мурашко.

Изменения уже отражены в ГРЛС.

В сентябре компания «Биокад» подписала соглашение с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины Спутник V. По данному соглашению фармкомпания должна стать индустриальным партнером центра и обеспечивать массовое производство вакцины, в том числе и в виде порошка.

Помимо «Биокада», в регистрационном удостоверении вакцины Спутник V числятся еще три производственные площадки – сам НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, «Биннофарм» и «Генериум». Претендуют на получение такого статуса «Р-Фарм» и «Фармасинтез».

«Биокад» также планировал выступить индустриальным партнером ГНЦ «Вектор», выпустившим свою вакцину от COVID-19.