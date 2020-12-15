«Евросервис» выплатил штраф в размере 234 млн рублей по обвинению в участии в картеле

Фармдистрибьютор ЗАО «Фирма Евросервис» в полном объеме уплатил назначенный ему штраф 234 млн рублей. ФАС России в феврале 2019 года признала «Фирму Евросервис» и «Мега Фарму» нарушившими антимонопольное законодательство: компании поддерживали цены на торгах на поставку лекарств и медизделий и получили таким образом доход 814 млн рублей.

«Фирме Евросервис» тогда назначили штраф 234 млн рублей, «Мега Фарме» – 49,5 млн рублей.

«Фирма Евросервис» и «Мега Фарма» пытались оспорить нарушение антимонопольного законодательства в Арбитражном суде Москвы. Заявителям удалось это сделать, но затем апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда, законность решения ФАС подтвердила и кассационная инстанция в январе 2020 года.

«Мега Фарма» в конце декабря 2019 года подавала отдельный иск к ФАС, оспаривая назначение штрафа. Суд в трех инстанциях отказал компании, постановление Арбитражного суда Московского округа вынесено 9 декабря.

Компании настаивали на том, что составляют группу лиц, а значит, не подпадают под статью о сговоре на торгах. Основанием для такого заявления послужило то, что владелица компании «Мега Фарма» Ольга Рахманова в 2014 году передала на пять лет «Фирме Евросервис» 60-процентную долю в уставном капитале по договору доверительного управления.

Но в этом случае перехода права собственности не происходит, установить контроль одной компании над другой нельзя, поэтому апеллировать к исключению, связанному с группой лиц, неверно, настаивали в ФАС.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев назвал дело прецедентным: «Две судебные инстанции поддержали позицию ФАС России относительно договора доверительного управления, вызвавшего противоречия среди судей различных инстанций на протяжении последних двух-трех лет».