Минпромторг возобновил производство препарата «Азатиоприн»

Минпромторг России выдал лицензию на производство жизненно важного лекарственного препарата азатиоприн компании ООО «Южфарм», сообщается на сайте ведомства.

В ближайшее время предприятие начнет выпускать этот препарат, чтобы покрыть потребности Российской Федерации. Ранее на азатиоприн была перерегистрирована цена, что позволит обеспечить его доступность для широких слоев населения.

Азатиоприн – мощный иммуносупрессивный препарат, применяется при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов. Препарат включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).

Компания «ЮжФарм» основана в 2007 году и является современным фармацевтическим предприятием Краснодарского края, имеющим историю становления и развития от небольшого производственного участка, производящего препараты антисептического и дезинфицирующего действия до современного промышленного производства с объемом выпуска продукции более 60 млн упаковок в год.

gmpnews