Резидент «Сколково» зарегистрировал экспресс-тест на выявление антигена к SARS-CoV-2

Компания «Рапид Био», резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре систему для выявления антигена к SARS-CoV-2 (регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2020/12901).

Экспресс-тест позволяет менее чем за 10 минут определить наличие вируса c помощью назофарингеального мазка из носоглотки.

Анжей Жимбиев, генеральный директор компании «Рапид Био»: «В отличие от ПЦР-анализа, для проведения экспресс-теста “Рапид Био” не требуются лаборатории и дополнительное оборудование. Взять мазок и оперативно получить результат можно практически в любом месте. Кроме того, благодаря низкой себестоимости, цена экспресс-теста будет ниже ПЦР-анализа».

Главная задача экспресс-теста на выявление антигена к SARS-CoV-2 — помощь в ускорении и упрощении диагностики и лечения пациентов зараженных коронавирусом.

Иван Таскин, проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Для эффективной борьбы с новой коронавирусной инфекцией важна своевременная и точная диагностика, позволяющая быстро принять решение для определения тактики ведения пациента. В этом может помочь новая тест-система, разработанная компанией “Рапид Био”, которая сопоставима по специфичности и чувствительности с существующими методами ПЦР-диагностики COVID-19. Низкая себестоимость тест-систем позволит уменьшить финансовую нагрузку на систему здравоохранения при диагностике пациентов с подозрением на COVID-19».

gmpnews