Суд оштрафовал Ozon за нелегальную онлайн-торговлю лекарствами

Арбитражный суд Москвы оштрафовал Ozon за нелегальную онлайн-торговлю лекарствами. На момент расследования у маркетплейса отсутствовало разрешение на дистанционную торговлю.

Суд признал ООО «Интернет решения» (Ozon) виновным в совершении административного нарушения, сообщает Росздравнадзор на своем сайте. Ранее «ФВ» обнаружил, что маркетплейс торговал лекарствами без необходимого разрешения. 14 декабря Арбитражный суд Москвы оштрафовал юридическое лицо Ozon — ООО «Интернет решения» — на 40 тыс. рублей за нелегальную онлайн-продажу лекарств.

Сейчас у маркетплейса есть разрешение на дистанционную торговлю, но в октябре компания привлекла внимание Росздравнадзора: тогда в ведомство поступило обращение о дистанционной продаже через Ozon препарата «Милдронат». На момент расследования лицензии на дистанционную торговлю лекарствами у Ozon не было, что также заметил и «ФВ». Необходимые требования для ее получения компания выполнила на следующий день после начала расследования.

После проверки Росздравнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Интернет решения» по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Арбитражный суд Москвы признал компанию виновной и обязал оплатить административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

— ч. 2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Руслан Мавлиханов

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