Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики коронавируса

Правительство возьмет под контроль распределение поставок вакцин против коронавирусной инфекции между регионами. В декабре они получат 480 тыс. доз препарата.

Правительство утвердило порядок распределения вакцин для профилактики коронавирусной инфекции между регионами. Соответствующее постановление № 2076 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь производители вакцин будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию об остатках препарата, а министерство в течение двух дней после получения таких сведений должно распределить этот остаток, исходя из потребностей того или иного региона.

Вопрос обсуждался на заседании президиума Координационного совета при Правительстве 15 декабря.

«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции – начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы. В правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны», – сказал глава правительства.

Минздрав составил план распределения вакцин по стране на ближайшие три месяца. В частности, в декабре регионы получат 480 тыс. доз препарата.

Мишустин 8 декабря поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения.

С декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V». Объемы поступления вакцины «ЭпиВакКорона» сейчас оцениваются, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 10 декабря.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Елена Сидорова

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