Минпромторг выдал лицензию на производство жизненно важного иммунодепрессивного препарата

Минпромторг выдал лицензию на производство азатиоприна краснодарской компании «Южфарм». Как пояснили в министерстве, его производство было приостановлено в 2018 году из-за низкой рентабельности.

Министерство промышленности и торговли 14 декабря выдало компании ООО «Южфарм» лицензию на производство лекарственного препарата азатиоприн. Это следует из сообщения ведомства, поступившего в «ФВ».

«В ближайшее время компания начнет выпускать этот препарат, чтобы покрыть потребности Российской Федерации», — заявили в Минпромторге. Там также указали, что недавно на азатиоприн была перерегистрирована предельная отпускная цена, «что позволит обеспечить его доступность для широких слоев населения». Минздрав увеличил цену на препарат почти вдвое — с 187,17 до 320 руб.

Как уточнили «ФВ» в пресс-службе Минпромторга, производство азатиоприна было приостановлено в 2018 году в связи с низкой рентабельностью препарата.

Согласно данным Государственного реестра лекарстенных препаратов, единственным владельцем регистрационного удостоверения на азатиоприн является ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» («Мосхимфармпрепараты» им.Н.А.Семашко»). Он был зарегистрирован в 2008 году. 22 июля в инструкцию по применению препарата внесли изменение, согласно которому производителем, помимо «Мосхимфармпрепаратов», стала компания «Южфарм».

Включение в РУ на азатиоприн компании «Южфарм» в качестве производителя позволит наиболее быстро возобновить выпуск препарата, не проводя новых регистрационных процедур, пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Комания «Мосхимфармпрепараты» была передана Ростеху в 2017 году указом президента. На момент передачи акций компания уже 9 месяцев находилась в процедуре банкротства, было введено конкурсное управление. Общий размер кредиторской задолженности превышал 1 млрд руб. В итоге Ростеху и кредиторам «Мосхимфармпрепаратов» удалось договориться об условиях прекращения процедуры банкротства и заключения мирового соглашения. Согласно договоренностям, на основе «Мосхимфармпрепаратов» должны быть образованы два дочерних общества, за счет реализации акций которых будут погашены обязательства предприятия, сообщал «ФВ».

Маргарита Грошева

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