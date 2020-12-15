Eli Lilly купила разработчика генной терапии за 1 млрд долларов

Американская корпорация Eli Lilly заявила о том, что приобретает компанию Prevail Therapeutics, которая занимается разработками в области генной терапии, сообщает Reuters. В частности, Prevail занимается нейродегеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и деменция.

Eli Lilly купила Prevail по цене 22,5 долл. за акцию. После того, как было объявлено о сделке, акции Prevail выросли на 91,9%, а акции Lilly – на 2%.

Сделка также включает в себя «право на дополнительную плату при поглощении компании». То есть после одобрения первого продукта Prevail регулирующими органами за каждую акцию Eli Lilly получит дополнительных 4 долл. наличными.

Некоторые препараты Prevail были классифицированы FDA и Еврокомиссией как «орфанные» и как «рекомендованные к ускоренному рассмотрению». В настоящее время на стадии клинических испытаний находятся генные терапии против болезни Паркинсона, нейронопатической болезни Гоше и деменции. Доклинические исследования проводятся в отношении потенциальных генных методов лечения болезни Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза (БАС) и других нейродегенеративных заболеваний.

Генная терапия направлена ​​на лечение заболеваний путем замены отсутствующей или мутировавшей версии гена, обнаруженного в клетках пациента, здоровыми копиями. Но такое лечение требует значительных усилий в разработке и применении, в частности, в области выращивания живого материала.

На прошлой неделе британская AstraZeneca приобрела американскую компанию Alexion Pharmaceuticals за 39 млрд долл., заключив самую крупную сделку с момента своего основания. Alexion известна как производитель лекарственных средств для лечения сложных и редких заболеваний.

Николай Соколов

pharmvestnik