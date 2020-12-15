«Мега Фарма» снова не смогла обжаловать решение ФАС в деле о картельном сговоре

Компании «Мега Фарма» в очередной раз не удалось обжаловать решение ФАС о ее привлечении к ответственности из-за участия в картельном сговоре. Ранее ФАС признала, что «Мега Фарма» и «Фирма «Евросервис» имитировали конкурентную борьбу за право заключения госконтракта. По оценке ведомства, таким образом компаниям удалось заработать более 800 млн руб.

С чего все началось

«Мега Фарма» подала кассационную жалобу после того, как Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд оставили в силе решение Федеральной антимонопольной службы о привлечении компании к ответственности за картельный сговор. Кассационная инстанция не удовлетворила жалобу и оставила все решения в силе, следует из картотеки арбитражных дел.

В 2018 году ингушское УФАС возбудило дело в отношении ЗАО «Фирма «Евросервис» и ООО «Мега Фарма» по признакам устного картельного сговора. Ведомство пришло к выводу, что компании согласованно участвовали в торгах и лишь имитировали конкурентную борьбу за право заключения госконтракта. Это позволяло фирмам выигрывать аукцион с минимальным снижением начальной цены контракта. Так они действовали на торгах в интересах медицинских организаций Волгоградской области, Башкирии, Хабаровского края, Пензы и Москвы. Всего было проанализировано более 50 аукционов с их участием.

По оценке ФАС России, общий доход, извлеченный компаниями в результате участия в картеле, составил свыше 800 млн руб.

В феврале 2019 года ФАС признала ЗАО «Фирма «Евросервис» и ООО «Мега Фарма» участниками картеля.

Поначалу компании возражали против таких обвинений, указывая на то, что входят в одну группу лиц в соответствии с требованиями п. 1 ч.1 ст.9 ФЗ № 135 «О защите конкуренции» и не являются конкурентами. Но в июне 2020 года ЗАО «Фирма «Евросервис» заключила с ФАС мировое соглашение.

ООО «Мега Фарма» в свою очередь продолжила отстаивать свою правоту в суде. Компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить решение ФАС, но суд не нашел оснований для его отмены.

Как следует из материалов дела, ООО «Мега Фарма» по решению антимонопольной службы должна заплатить штраф в 49,4 млн руб.

После этого, следует из карточки дела, «Мега Фарма» обратилась в апелляционную инстанцию, но жалоба также не была удовлетворена. В кассационной жалобе, поданной в Арбитражный суд Московского округа, компания требовала отменить решения судов обеих инстанций — Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда. Эта жалоба также осталась без удовлетворения.

Маргарита Грошева

pharmvestnik