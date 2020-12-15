Власти гарантировали «Р-Опра» неизменность условий по спецконтракту на строительство фармзавода

Минэкономразвития РФ и правительство Москвы заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений с компанией «Р-Опра», инвестирующей в проект строительства фармзавода в особой экономической зоне «Технополис Москва». Как ожидается, инвестиции в проект составят 8,5 млрд руб.

Минэкономразвития РФ и Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗКП) с компанией «Р-Опра», инвестирующей в проект строительства фармзавода в особой экономической зоне «Технополис Москва», пишет ТАСС.

«Соглашение подразумевает неизменность законодательных условий в течение трех лет, а в части налогового законодательства в течение шести лет, то есть всего срока действия документа», — сказал глава Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что на данный период за инвестором также закрепляется гарантия господдержки, а еще город и Минэкономразвития берут на себя обязательства по возмещению ущерба в случаях изменения законодательства, а также в случае принятия решений, которые повлекут изменение сроков и объемов господдержки инвестора.

Речь идет о проекте строительства на площадке «Алабушево» современного фармпредприятия. Как ожидается, инвестиции в проект составят 8,5 млрд руб., из которых 2,3 млрд руб. это собственные средства компании. Планируется, что на новом предприятии будут выпускать лекарства, применяемые для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиозаболеваний (всего 31 МНН).

«На производстве будет создано 12 линий, по плану новый завод начнет работу в 2023 году», — пояснил Прохоров. Он также отметил, что «Р-Опра» уже получила разрешение на строительство завода: для инвестора должны быть обнулены региональные налоги на имущество, прибыль, транспортный налог.

Как сообщалось в ноябре 2018 года, правительство Москвы заключило с «Р-Опра» (дочерняя компания ГК «Р-Фарм») офсетный контракт на поставку лекарств. По его условиям, в течение четырех лет компания локализует производство лекарственных препаратов 31 международного непатентованного наименования с последующей их поставкой столице. ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной (максимальной) цене 22,5 млрд руб. Предполагаемый объем инвестиций по второму офсетному контракту составит порядка 5,87 млрд руб.

Елена Сидорова

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