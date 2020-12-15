Госдума в первом чтении приняла законопроект о принудительном лицензировании лекарств

Госдума 15 декабря в первом чтении приняла законопроект, позволяющий выпускать находящиеся под патентом лекарства без согласия патентообладателя. Депутаты решили вернуться к рассмотрению проекта закона спустя год после внесения. К выходу на российский рынок готовится ремдесивир от COVID-19. Оригинальный препарат от Gilead Sciences находится под патентом, но «Фармасинтез» уже зарегистрировал свой дженерик. Госдума 15 декабря в первом чтении приняла законопроект, позволяющий выпускать находящиеся под патентом лекарства без согласия патентообладателя. Депутаты решили вернуться к рассмотрению проекта закона спустя год после внесения. К выходу на российский рынок готовится ремдесивир от COVID-19. Оригинальный препарат от Gilead Sciences находится под патентом, но «Фармасинтез» уже зарегистрировал свой дженерик.

Законопроект представляет собой поправки в Гражданский кодекс РФ, дающие право правительству использовать изобретения и полезные модели и выпускать лекарства без разрешения патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». Сейчас использование патента можно инициировать только «в интересах обороны и безопасности». Эта статья в России пока не использовалась.

Правительство также наделяется правом определения размера компенсации и порядка ее выплаты. Соответствующий проект постановления уже разрабатывается правительством. Размер компенсации «будет соотноситься с выручкой правообладателя от реализации товаров, произведенных с использованием патента за год, предшествующий году принятия решения об использовании такого патента», сообщила ФАС.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года, а в феврале 2020 года был одобрен профильным комитетом по охране здоровья.

Документ долго разрабатывался и принимался, но в таком виде устроил Минюст и Минэкономразвития.

Применить процедуру принудительного лицензирования в ноябре 2020 года просил правительство владелец «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Его компания разработала и зарегистрировала дженерик ремдесивира – препарата, внесенного в рекомендации Минздрава по профилактике, лечению и диагностике COVID-19 и в перечень ЖНВЛП. Оригинальный препарат производит Gilead Sciences, он зарегистрирован в России и находится под патентом до 2035 года.