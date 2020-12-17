Группу аптечных работников в Москве поймали за незаконную продажу сильнодействующих лекарств

Семь сотрудников аптечных пунктов Москвы привлечены к уголовной ответственности за незаконный сбыт сильнодействующих лекарств. Они находятся под подпиской о невыезде. Расследование завершено, дело направлено в суд.

Следователи ГУ МВД России по Москве направили с суд уголовное дело о незаконном сбыте лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующее вещество – трамадол, сообщает пресс-служба МВД по Москве.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2016 по 2019 год участники организованной группы под видом легальной фармацевтической деятельности незаконно сбывали лекарственные препараты, содержащие сильнодействующее вещество. Через аптечные пункты злоумышленники продавали наркоманам лекарства, которые подлежат предметно-количественному учету.

Подозреваемые уничтожали товарные накладные и вносили изменения в наименование и цену препаратов в программном обеспечении рабочих компьютеров.

В ходе личных досмотров и обысков в помещениях аптечных пунктов и по местам проживания обвиняемы сотрудники УНК ГУ МВД России по Москве изъяли ампулы, флаконы, блистерные упаковки таблеток, а также порошки и жидкости.

«Согласно заключению эксперта все изъятые препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество – трамал, общей массой около 3 кг», – говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Следствие насчитывает не менее 12 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.

К уголовной ответственности привлечена организатор группы, а также шесть ее активных участников. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Елена Сидорова

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