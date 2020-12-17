Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок

Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Соответствующий приказ Минздрав должен подготовить до 17 декабря.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минюсту до 17 декабря обеспечить разработку, принятие и государственную регистрацию приказа, предусматривающего включение вакцинации против новой коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

О том, что после разработки вакцин иммунизация от COVID-19 может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, «ФВ» писал еще в начале июня.

Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников (с 1 по 10 января 2021 года).

Роспотребнадзору поручено продолжать вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках.

11 декабря правительство утвердило порядок распределения вакцин между регионами.

Теперь производители вакцин должны каждую неделю направлять в Минздрав информацию об остатках препарата, а министерство в течение двух дней после получения таких сведений должно распределить этот остаток, исходя из потребностей того или иного региона.

Минздрав составил план распределения вакцин по стране на ближайшие три месяца. В частности, в декабре регионы получат 480 тыс. доз препарата.

С декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V». Объемы поступления вакцины «ЭпиВакКорона» сейчас оцениваются, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 10 декабря.

Елена Сидорова

pharmvestnik