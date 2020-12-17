«Сотекс» и «Рафарма» приняли участие в дистанционном образовательном проекте

Фармацевтические компании «Сотекс» и «Рафарма» стали участниками онлайн-конференции «Реализация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий». Мероприятие состоялось 11 декабря, его организатором выступил Воронежский государственный медицинский университет (ВГМУ).

Основная цель конференции – обмен опытом в дистанционном обучении студентов фармацевтических и биотехнологических факультетов. Наряду с ВГМУ участие в ней приняли Ярославский государственный медицинский университет, Государственный медицинский университет им. Пирогова и Крымская государственная медицинская академия, объединенные в единый образовательный кластер.

Программа компаний «Сотекс» и «Рафарма» по взаимодействию с профильными медицинскими и фармацевтическими вузами направлена на создание и укрепление имиджа ответственных работодателей.

С этой целью регулярно проводятся мероприятия с участием студентов и преподавателей вузов: тематические конференции, ярмарки вакансий, дни карьеры, экскурсии на производство.

В планах компаний – дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере медико-биологического и фармацевтического образования и увеличение охвата профильных вузов партнерской программой.

pharmvestnik