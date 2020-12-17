Максимальная стоимость одного года жизни пациента для государства может составить 2,5 млн руб.

В Минздраве обсудят введение максимальной суммы затрат на терапию, которую государство готово отдать за один дополнительный год жизни пациента. Препараты, у которых стоимость терапии будет ниже этого значения, будут автоматически попадать в Перечень ЖНВЛП, более дорогие будет рассматривать комиссия. Производители инновационных препаратов опасаются, что такой механизм ограничит доступность дорогостоящей терапии для пациентов.

В декабре правоприменительная комиссия Министерства здравоохранения совместно с индустрией планируют обсудить введение порога готовности государства платить за лекарственные препараты. Об этом «ФВ» сообщил директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» (ЦЭККМП) Минздрава Виталий Омельяновский.

Порог готовности платить (ПГП) — это референтное значение, которое отражает те затраты, которые государство готово потратить на достижение определенного терапевтического эффекта для определенной категории больных. В данном случае такой терапевтический эффект измеряется одним годом качественной сохраненной жизни пациента.

О необходимости введения ПГП в России Омельяновский говорил еще в 2018 году. Тогда он пояснял, что затраты на один год сохраненной жизни по некоторым препаратам превышают 22 млн руб. (около 300 тыс. евро). Это удалось установить по итогам расчетов, проведенных ФГБУ «ЦЭККМП». При этом, пояснял Омельяновский, обычно зарубежные страны платят за такое лечение 50—60 тыс. евро, но не 300 тыс., так как у них установлен определенный порог готовности платить.

ФГБУ «ЦЭККМП» предлагает установить такой порог в России на уровне 2,5 млн руб. для всех препаратов. При этом со временем он должен быть адаптирован для разных заболеваний, для разных категорий препаратов, например, для орфанных, онкологических, генно-инженерных и других, которые предусматривают очень дорогостоящее лечение, поясняет Омельяновский.

Подробнее о механизме порога готовности платить и о том, как именно, по мнению индустрии, он может повлиять на доступность инновационной терапии для пациентов, читайте в «ФВ» № 41—42 в материале «Еще один год».

Маргарита Грошева

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