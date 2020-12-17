Газпромбанк приобретает долю в капитале АСНА

Газпромбанк официально объявил о заключении сделки с ООО «АСНА». Банк получает миноритарную долю в компании.

Газпромбанк подписал обязывающие соглашения по вхождению в акционерный капитал ООО «АСНА». Как следует из пресс-релиза банка, инвестиции будут направлены на развитие технологической платформы АСНА, усиление онлайн-сегмента и на выход в другие сегменты розничного рынка.

Менеджмент АСНА во главе с генеральным директором Александром Шишкиным будет отвечать за дальнейшее операционное управление компанией. При этом Газпромбанк будет оказывать существенное влияние на принятие стратегических решений.

«Сотрудничество с Газпромбанком позволит нам эффективно реализовать стратегию компании, направленную на усиление онлайн-бизнеса и развитие омниканальной модели продвижения товаров производителей», – приводится в пресс-релизе комментарий Шишкина.

11 декабря структура собственников ООО «АСНА» изменилась, следует из данных СПАРК. В организации были зарегистрированы новые совладельцы — ООО «АРИАДНА» с долей 65% и ООО «АФИНА» с долей 25%. Генеральным директором обеих компаний является Лариса Шишкина. Еще 10% компании приходились на управляющего партнера аптечной сети «АСНА» Александра Кондратьева, но в тот же день его доля передана лицу, имя которого не раскрывается.

Как пояснил «ФВ» Кондратьев, он все еще является акционером компании. «Процесс инвестирования в «АСНА» еще продолжится определенное время и все действия с долями относятся к его исполнению», — отметил он.

Оксана Баранова

Руслан Мавлиханов

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