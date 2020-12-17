Росстат зафиксировал рост производства лекарств в ноябре на четверть

За одиннадцать месяцев 2020 года выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2019 года Росстат отмечает рост на 35,5%, по сравнению с октябрем 2020 года – на 20,3%.

Отдельно производство лекарственных препаратов выросло в ноябре 2020 года на 46,6 млрд руб., что на 18,8% больше, чем в ноябре 2019 года, и на 20,8% больше, чем в октябре этого года. Сывороток и вакцин выпущено в ноябре 831 тыс. ампул, что на 54,5% больше, чем в октябре этого года, и в 8,5 раза больше, чем в ноябре 2019 года. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Производство фармсубстанций в ноябре 2020 года увеличилось на 39% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 20,5% за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение объемов производства на 4%.

Производство витаминов и провитаминов составило 48,6 т, что на 48,9% больше, чем в октябре 2020 года, и на 29,9% больше, чем в ноябре 2019 года. Антибиотиков произведено 57,1 тонны. Это ниже показателей октября на 18,2% и выше на 5,0% в сравнении с ноябрем прошлого года.

Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов составило 5,6 млн упаковок, что на 99,8% больше, чем в ноябре 2019 года, и на 5,3% больше, чем в октябре этого года. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 26,0 млн упаковок. Это на 18,9% больше, чем в ноябре 2019 года, на 3,5% больше, чем в октябре этого года.

Елена Сидорова

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